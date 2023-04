"Nel Pd mutazione genetica". Ancora una defezione: ecco chi lascia

"Non capita tutti i giorni di vedere un senatore che lascia un partito al 20% per un partito che è dato al 2%. Non mi spaventa molto". Il senatore Enrico Borghi si presenta così alla conferenza stampa in cui ufficializza il suo passaggio dal Pd a Italia Viva, già annunciato in mattinata agli organi di stampa.

Il senatore piemontese ribadisce che il suo addio al Pd nasce dalla "constatazione oggettiva" che, da quando Elly Schlein è divenuta segretaria, la notte del 26 febbraio scorso, " il Pd ha fatto una mutazione genetica che non risponde più all'originaria pulsione che portò tanti di noi a pensare che quel progetto potesse essere il partito del nuovo secolo, come immaginavamo allora". La seconda considerazione è un'analisi politica di chi "non si arrende all'idea di una merkelizzazione di Giorgia Meloni". Borghi ritiene che la destra italiana vorrebbe dirsi conservatrice come gli altri grandi partiti conservatori europei, ma è diversa da questi ultimi "che si sono tutti detti antifascisti". "Eppure Meloni - continua il neo senatore di Italia viva- sta cercando di sfondare al centro, aiutata da un Pd che si sposta su posizioni radicali". Borghi è convinto che l'Italia "abbia bisogno di qualcosa di diverso di un derby tra una destra massimalista che fatica a farsi conservatrice e una sinistra identitaria che fatica a farsi maggioritaria".