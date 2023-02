"Firenze mi è cara..". "Cuori padani...". Renzi e Salvini scherzano in aula

Question time in Senato e divertito scambio di battute in aula tra il ministro Matteo Salvini e il senatore Matteo Renzi. Il nodo è stato l'aeroporto di Firenze, per il quale l'esponente del Terzo polo ha chiesto l'impegno concreto del governo per un maggiore sviluppo. " Firenze riesce ad attrarre a tutti i livelli, riesce a fare l'accordo con Pisa, rapporto un po' complicato dai tempi di Dante, ma oggi una corrente anti-sviluppista e demagogica vorrebbe bloccare l'espansione dell'aeroporto ", ha spiegato Renzi, che poi ha sottolineato: " Se Firenze non cresce, Pisa è finita ".

La replica all'interrogazione di Renzi da parte di Salvini è cominciata con una battuta del ministro: " Ringrazio il senatore Renzi che mi interroga su una città che, ormai, mi è particolarmente cara per ovvi ed evidenti motivi ". E gli evidenti motivi del ministro sono materia di cuore. La sua fidanzata Francesca Verdini, infatti, è di origini fiorentine e Salvini frequenta spesso il capoluogo toscano. D'altronde si sa, al cuor non si comanda. E, infatti, al termine della risposta del ministro, è arrivata la replica dell'esponente del Terzo Polo, che ha deciso di stare sul registro dell'ironia, almeno per le prime battute del suo intervento: " Sono molto soddisfatto della risposta del ministro. Abbiamo scoperto che la città di Firenze attrae imprese, turisti e cuori padani. Quindi siamo contentissimi di questo ". Come dire: anche i padani hanno un cuore.

In merito all'interrogazione, il ministro ha spiegato che per quanto concerne l'aeroporto di Firenze, " stiamo valutando tutte le semplificazioni procedurali compreso lo Sblocca Italia ". Lo stesso discorso è stato fatto dal ministro per l'aeroporto di Pisa: " Devono crescere entrambi ". Il ministro, quindi, ha aggiunto: " Il tema aeroporti assolutamente dovrà e potrà ricadere in questo ribilanciamento fondi del Pnrr. Può crescere Firenze, Pisa, la Toscana e l'Italia ".