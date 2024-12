Galeazzo Bignami, chi è il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera

Un primo piano del vice-ministro Galeazzo Bignami

Galeazzo Bignami, attuale viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, domani sarà votato come nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in sostituzione di Tommaso Foti che oggi ha giurato ministro degli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr prendendo così il posto di Raffaele Fitto che è oggi ha assunto ufficialmente di vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Bignami, 49 anni, fedelissimo di Giorgia Meloni, ha iniziato a far politica fin dall'età di 14 anni prima nel Fronte della gioventù e poi in Azione giovani ed è stato per parecchi anni consigliere comunale a Bologna. Dopo lo fine del Popolo della Libertà ha militato per cinque anni in Forza Italia ma, poi, una volta eletto deputato, ha aderito a Fratelli d’Italia. Bignami ha superato la concorrenza della deputata piemontese Augusta Montaruli e di Manlio Messina, attuale vicario di Foti, a cui è è stato preferito per il piglio più aggressivo e mediatico. Nella scelta sicuramente ha inciso anche il suo impegno in Emilia Romagna, la sua terra d'origine, la stessa di Elly Schlein.

Lo scorso giugno, infatti, fece parlare di sé per una sua dichiarazione in cui sosteneva di non essere disposto a dare i soldi diretti agli alluvionati: "Se ci sono persone dirette o eterodirette dal Pd che vogliono continuare a fare di tutto ciò un’arma di lotta politica". In realtà, poi, le risorse furono stanziale, ma le polemiche sui fondi per gli alluvionati e i rimpalli di responsabilità tra Regione e governo sono continuati anche durante la campagna elettorale per le Regionali. Bignami, intervistato dal Quotidiano Nazionale dopo gli allagamenti autunnali, ha replicato al sindaco di Bologna: "C'è già la richiesta di uno stato d'emergenza a cui si farà fronte, poi l'esecutivo stanzierà sicuramente le risorse necessarie quando i danni saranno quantificati. Ma - conclude Bignami - chiedere collaborazione istituzionale, come fa Lepore, non può voler dire che non va capito cosa sia accaduto. Noi la collaborazione l'abbiamo data subito, anche sui fatti del 2023, ma dopo due settimane siamo stati attaccati".



L'arrivo di Bignami è stato salutato con piacere dal vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che sui social lo ha descritto come "una persona valida e di spessore nella sua esperienza di governo" e si è detto "certo che saprà proseguire il lavoro di Tommaso Foti e che darà

ancora più prestigio al nostro gruppo parlamentare". Ora il presidente del Consiglio dovrà nominare anche il sostituto di Bignami al ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini . "Ma - come si legge sul Foglio - per questo c'è tempo".