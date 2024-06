"Persone eterodirette dal Pd". Così Bignami inchioda i dem sugli alluvionati

Ascolta ora 00:00 00:00

Galeazzo Bignami va allo scontro col Pd sulla norma per gli alluvionati, che prevede un riconoscimento forfettario di 6mila euro per chi ha perso la mobilia e gli effetti personali a causa dei danni dello scorso maggio. " Sono pronti 6mila euro forfettari per qualsiasi cittadino che li voglia chiedere, deve essere varata la norma, ma se ci sono persone dirette o eterodirette dal Pd che vogliono continuare a fare di tutto ciò un'arma di lotta politica glielo diciamo con franchezza, siamo pronti anche a non darglieli ", ha dichiarato il viceministro a Castel Bolognese, nel Ravennate, durante un incontro sul post alluvione.

Parole che hanno suscitato polemiche da parte di tutto il Pd, a partire dal sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, secondo il quale la cifra non è sufficiente e si intesta il merito del fatto che la quota sarebbe salita da 5 a 6mila euro: " Noi romagnoli non siamo soliti farci ricattare e se servirà sono disponibile a fare altri 24 comunicati fino a raggiungere la cifra richiesta di 30mila euro ". Elly Schlein parla ora di "ricatto" nei confronti degli alluvionati ma il viceministro è fermo nella sua decisione: " Parlate con il Pd perché sono loro che stanno fomentando perché quei cittadini non possano averli. Noi non ci vogliamo sentir dire grazie ma non volgiamo neanche essere utilizzati come la foglia di fico dal Partito democratico ". Quindi, Bignami ha aggiunto: " Noi non siamo disponibili a continuare a pagare per i danni del Partito democratico ".

La Regione Emilia-Romagna ha una gestione a guida Pd da svariati anni e in tanti si chiedono perché, in tutto questo tempo, non sono state fatte le opere che avrebbero potuto evitare o, quanto meno, ridurre gli effetti dell'alluvione. " Il Pd sta strumentalizzando l’alluvione in una maniera vergognosa. Ha responsabilità gravi sulla pessima cura del territorio e molti dei danni sono conseguenza della pessima gestione dello stesso ", sono le parole del viceministro, che inchioda il partito guidato da Elly Schlein alle sue responsabilità.

sono stati dati soldi per i beni mobili. Questa sarebbe la prima volta

Per l'alluvione del 2023, ricorda ancora Bignami, il governo di Roma ha stanziatoe mai, sottolinea il viceministro, "". Ma il Pd è convinto di aver trovato in questo caso uno strumento elettorale che, però, rischia di ritorcersi contro.