Onorevolesse

L'altro giorno, abbiamo sentito il discorso alla Camera di una deputata dei Cinque stelle che, denunciando la deriva autoritaria della scuola, ci teneva a difendere "le studentesse e gli studentessi"

Noi, che siamo patriarcali dentro, pensavamo di non dover mai rimpiangere gli asterischi, la Schwa, la direttora, la ingegnera, la medica, la assessora... Impossibile ci fosse qualcosa di peggio.

E poi, invece, l'altro giorno, abbiamo sentito il discorso alla Camera di una deputata dei Cinque stelle - il tema era la riforma dell'esame di maturità, che a questo punto si può abolire del tutto la quale, denunciando la deriva autoritaria della scuola, ci teneva a difendere «le studentesse e gli studentessi» che all'orale fanno scena muta. Ed era meglio l'avesse fatta anche lei, in Parlamento.

Ha detto proprio così, e più volte, l'onorevolessa. «Le studentesse e gli studentessi». Peraltro quasi vent'anni dopo l'album di Elio e le storie tese, che era rock, ma a questo punto non così demenziale.

Ora. Non sappiamo se sia stato un lapsus in fabula o un lupus linguae; forse è stata solo l'ideologia woke che le si è rivoltata contro. Sappiamo però noi che abbiamo fatto le scuole medie e non possiamo dirci del tutto ignorantessi, che se student-essi è il plurale, student-egli è il singolare.

Domanda. Ma gli studentessi, cosa fanno? Studentarono, studentano o studenteranno?

E pensa che la pagassimo 15mila euro al mese.

E per quanto riguarda i Cinque stelle: non solo non hanno mai aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno. Ma neanche un dizionario.

Volevano cambiare l'Italia, si sono accontentati di cambiare l'italiano.

