Sì all'accesso al Ssn per gli italiani all'estero

È stata approvata in Commissione Sanità e Affari sociali della Camera la proposta di legge presentata dal deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe che permette agli italiani residenti all’estero di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale.

“Oggi abbiamo fatto un passo importantissimo affinché gli italiani nel mondo possano accedere ai servizi sanitari nel nostro paese”, ha dichiarato Andrea Di Giuseppe, definendo il provvedimento “un atto di civiltà verso i nostri connazionali”, ma anche uno strumento per contrastare gli abusi di chi ha usufruito del Servizio Sanitario Nazionale senza averne diritto dal momento che versavano le tasse in altre nazioni. Finora, l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) comportava la perdita del diritto all’assistenza sanitaria italiana.

"Adesso le cose cambieranno", ha assicurato Di Giuseppe. Con la nuova normativa, infatti, i cittadini iscritti all’AIRE avranno la possibilità di rientrare temporaneamente in Italia e accedere al SSN in modo regolare, senza sotterfugi o disuguaglianze. Di Giuseppe ha ringraziato il deputato Luciano Ciocchetti, suo collega di partito, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il lavoro di squadra e ha auspicato una rapida approvazione da parte di entrambe le camere del Parlamento.

“Quando mi sono candidato, avevo promesso agliche mi sarei battuto per questo obiettivo. Ora, quel traguardo è sempre più vicino”, ha concluso il deputato Di Giuseppe, unico parlamentare eletto all'estero da Fratelli d'Italia.