"Non è la soluzione". Così la Meloni dà una lezione di economia alla Schlein

Elly Schlein è arrivata al question time alla Camera portando un'interrogazione incentrata sulla proposta del salario minimo perché, secondo il nuovo segretario del Partito democratico, " occorre fissare per legge un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può chiamare lavoro ma sfruttamento ". Schlein ha voluto ricordare che " il Pd ha presentato una proposta, come altre forze politiche, ma le avete respinte tutte. Le chiedo di approvare subito un salario minimo e un congedo paritario ".

La risposta di Giorgia Meloni al segretario del Partito democratico è stata netta, chiara e precisa, una lezione di economia pragmatica davanti alla solita retorica ideologica della sinistra, che non ragiona sulle conseguenze delle proprie iniziative. Quello tra Meloni e Schlein è stato, infatti, sostanzialmente uno scontro tra il pragmatismo della destra di governo e l'ideologismo da propaganda della sinistra. La replica del premier è iniziata chiudendo la porta al nuovo segretario del Pd, al quale ha spiegato che per il mercato del lavoro italiano il " salario minimo non è la soluzione ".

E ha motivato in maniera ampia il suo pensiero, che rappresenta quello di tutto il governo, tra i quali obiettivi c'è proprio quello di fronteggiare il " lavoro povero ". Il presidente ha fatto notare che " pur nelle risorse limitate a disposizione, abbiamo dato segnali come il rinnovo del taglio di due punti del cuneo fiscale e retributivo e l'aggiunta di un ulteriore punto per i redditi più bassi. Sono primi passi verso l'obiettivo di aumentare i salari dei lavoratori garantendo retribuzioni dignitose ".

Per alzare i salari e aumentare le tutele, ha proseguito il premier, " penso sia più efficace estendere la contrattazione collettiva dove oggi non è prevista, tagliare le tasse sul lavoro e lavorare per combattere le discriminazioni e le irregolarità ". Con il salario minimo, ha sottolineato Meloni, il rischio è che i contratti di lavoro con condizioni migliori vengono modificati al ribasso, appiattendo ulteriormente il mercato. " È vero, c'è un problema, chi ha governato fino ad ora, purtroppo ha reso più poveri i lavoratori italiani e questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta ", ha detto ancora il premier.

Tuttavia, il presidente del Consiglio ha aperto a Elly Schlein sui congedi parentali, dichiarandosi " disponibile a confrontarmi e a discutere ". Meloni ha sottolineato che, in tal senso, " quello che potevamo fare, l'abbiamo fatto, poichè il tema del sostegno alle madri lavoratrici e il sostegno alla natalità per noi è una priorità assoluta ".