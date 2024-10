Sogei, Cannarsa: "Non commentiamo indagini magistratura"

Ascolta ora 00:00 00:00

"In relazione all'evento di mercoledì scorso, che ha avuto ampia visibilità stampa, la magistratura sta svolgendo indagini quindi su quello non commentiamo ma forniamo tutto il supporto necessario all'attività di indagine" . Così Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di Sogei, società informatica in house al ministero dell'Economia, nel corso di un'audizione che si è tenuta oggi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

"Alla luce delle notizie che hanno coinvolto la Sogei SpA, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria ha audito questa mattina l’Amministratore Delegato della Società, ingegnere Cristiano Cannarsa, al fine di riferire in merito" , ha detto Maurizio Casasco, presidente della Commissione di Vigilanza dell'Anagrafe Tributaria e responsabile nazionale del Dipartimento Economia di Forza Italia, precisando che "insieme a quest’ultimo hanno partecipato all’audizione il dottor Antonio Trogu, responsabile dell’Ufficio Legale e Societario, e la dottoressa Francesca Sestito, responsabile Data Management e Data Intelligence".

Cannarsa, nel corso dell'audizione, ha assicurato che " ci saranno anche ulteriori interventi, per capire ancora meglio e vedere se alcuni spunti che possono arrivare da questa situazione possono darci idea di fare interventi ulteriori" L'amministratore delegato di Sogei ha, inoltre, spiegato che esiste ​ "una separazione totale dell'Agenzia delle entrate, dell'anagrafe tributaria e di una parte importante del sistema banche dati che servono all'erogazione dei servizi Ade per cittadini e imprese, una separazione che prescinde dai due direttori generali", responsabilità " non sotto loro ma sotto di me". Nella vicenda " si è parlato di un dg Sogei, ma - spiega Cannarsa - ci sono due aspetti: il primo è che la persona coinvolta è un primo riporto dell'ad da oltre 10 anni, quindi dg o meno è primo riporto dell'ad da dieci anni, ma io in sono in Sogei da un anno".