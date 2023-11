Soumahoro torna in campo: "No torture ai migranti". Ma ecco cosa dimentica

Aboubakar Soumahoro torna in campo in difesa dei migranti. Il deputato di origini ivoriane, eletto con l’Alleanza Verdi e Sinistra e poi espulso dopo le note vicende che hanno riguardato la sua famiglia, oggi ha presenziato alla Camera una conferenza stampa dal titolo “Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa”.

Poche le persone presenti in sala. Tra i relatori esponenti della società civile, Stefano Galieni, responsabile immigrazione di Rifondazione Comunista e un operatore culturale arrivato in Italia dalla Libia. L’obiettivo della conferenza stampa era quello di sponsorizzare l'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE), “un'azione politica dal basso” portata avanti per chiedere “lo stop delle torture e dei trattamenti disumani alle frontiere d'Europa ai danni di migranti e richiedenti asilo” e “una presa di posizione forte da parte dei governi locali e delle istituzioni europee contro queste torture”. Nel corso della conferenza stampa è stata duramente criticato l’accordo con l’Albania e i precedenti con Libia e Turchia dove da anni esiste “un’impietosa sospensione dei diritti umani”. Non ci sarebbe nulla di strano in questo tipo di affermazione, se non fosse per il fatto che a denunciare “abusi e violenze” a danno dei migranti sia Soumahoro. Il deputato, in questo momento, non risulta indagato in alcun modo per le vicende che riguardano la cooperativa Karibù, ma, come spiegherà stasera anche Striscia La Notizia, non poteva non sapere.