Superbonus, c'è il via libera del Senato. "I numeri non lasciano dubbi sulla tenuta della maggioranza"

Ascolta ora: "Superbonus, c'è il via libera del Senato. "I numeri non lasciano dubbi sulla tenuta della maggioranza""

Il Senato, riunito stamattina, ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo al dl Superbonus con 101 voti a favore e 63 contrari. Il testo adesso dovrà essere analizzato dalla Camera. Antonio Tajani: " Per un emendamento che non condividiamo non viene assolutamente meno la fiducia nel Governo. Voteremo sempre la fiducia a questo governo di cui siamo parte protagonista ma continueremo sempre a dire quello che pensiamo con grande trasparenza e lealtà ".

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, promuove l'azione del Senato basandosi empiricamente sui numeri ottenuti dalla fiducia che, spiega, " non lasciano dubbi né interpretazioni. La maggioranza era presente, erano assenti solo gli assenti giustificati, quindi tutti presenti. Questo conferma che non c'è nessun problema politico e che la maggioranza non e mai stata in discussione, né il Governo ".

Sono state spente così le polemiche dell'opposizione, che sperava in qualcosa di diverso.