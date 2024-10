Teoria gender all'università, bagarre alla Camera: espulso deputato 5S

Ascolta ora 00:00 00:00

Sbarca alla Camera la vicenda sul corso di laurea "Teoria queer e di genere" della facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Sassari e scoppia subito la bagarre.

Ieri il deputato leghista Rossano Sasso aveva scritto una lettera aperta al ministro del Miur Anna Maria Bernini per chiederle di "far luce su una vicenda molto oscura", mentre oggi, durante il dibattito in Aula, è stata la deputata di Avs Francesca Ghirra a riproporre il tema puntando il dito contro "il tentativo di ledere il compito di ricercatori e ricercatrici" . Ghirra si è rivolta espressamente a Sasso a cui promette di regalargli Vita di Galileo di Bertold Brecht "perché sappia quanta ingiustizia, quanta cecità e quanto dolore può generare la pretesa di una autorità politica o religiosa di controllare studiosi e studiose" . La deputata sarda ha chesto, inoltre, alla Bernini di venire in Aula "per stigmatizzare questi atteggiamenti di esponenti della sua maggioranza e garantire l'autonomia dei nostri Atenei". Ghirra ha, infine, espresso la sua solidarietà al docente Federico Zappino e ha ricordato, inoltre, che proprio Sasso è stato il promotore della risoluzione contro l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole approvata lo scorso 22 settembre dalla commissione Cultura della Camera.

A quel punto, Sasso ha preso la parola per puntualizzare la sua posizione: "Non è in discussione la libertà della ricerca, ma - ha detto - che venga elevata a materia universitaria la cosiddetta 'teoria queer' che non ha alcuna base scientifica, ma ideologica". Il deputato pugliese si è chiesto cosa ci sia di " scientifico in un libro che sdogana e beatifica la pedofilia" e ha chiesto ai suoicolleghi di "dissociarsi dalle nefandezze che vengono propinate ai nostri studenti". Nel mirino del leghista c'è anche Elementi di critica omosessuale scritto dall'attivista Lgbt Mario Mieli nel 1977.

Un libro in cui viene platealmente sdoganata la

Durante l'intervento di Sasso c'è stato molto trambusto tra i banchi dell'opposizione tanto che il deputato pentastellato Antonio Iaria è stato espulso dall'Aula dal presidente di turno, Giorgio Mulè.