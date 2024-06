Parte l'avventura di Giffoni 54 con i bimbi di tutto il mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'illusione della distanza, l'illusione di guardarsi, cercarsi e quella certezza di esserci. L'edizione numero 54 del Giffoni Festival andrà in scena dal 19 al 28 luglio e «l'illusione della distanza» sarà il punto di partenza di Giffoni, declinato in tutte le sue forme, in ogni suo spazio. Un tema urgente per gli oltre 5mila junior provenienti da oltre 30 Paesi del mondo, scelto per indicare i pericoli del senso di isolamento che si insinua nella vita delle nuove generazioni con la paura dell'altro, del diverso, del lontano, con l'inganno di sentirsi separati. Un invito a ritrovare i sentieri, a scoprire i legami invisibili che esistono, nonostante le apparenti divisioni per inventarne di nuovi, per rivelare quanto siamo incredibilmente prossimi, indissolubilmente uniti. "E allora, quanto siamo vicini? L'immagine che accompagnerà e esalterà l'illusione della distanza è un trionfo di sensazioni, linee, colori, luoghi attraversati e posti immaginati - come si legge in una nota del Festival- Una connessione perfetta di arte, che si lascia accarezzare e completare. E' il risultato di un valore che diventa assoluto, anime diverse ma mai lontane che parlano tra loro e raccontano, guardano, sentono. Due sagome prive di genere e etnia, sospese in un campo onirico fuori dallo spazio e dal tempo, un non luogo ideale in cui tutti possono ritrovarsi e che tutti possono immaginare - si legge ancora - E' questa la caratteristica principale dell'immagine di #Giffoni54, realizzata dalcollettivo di undici artisti,- composto da Bianca Costanzo, Chiara Ferrante, Diana De Stefano, Elisa Patafio, Emma Graziani, Giulia Minella, Giusy Lambiasi, Leandro Forte, Marica Mastromarino, Simone Castelluccio, Venera Leone, che, dal 16 al 20 aprile, è stato ospite della prima edizione di Giffoni Shock!, una rivoluzione nell'espressione artistica.

«In tempi di cambiamento sociale e rivoluzione culturale, l'arte e la creatività svolgono un ruolo fondamentale - spiega il direttore generale Jacopo Gubitosi nella foto- Alimentano l'immaginazione, raccontano trasformazioni e generano energia essenziale alle evoluzioni positive».