Parte male il film anti Trump

Un film che si intitola Smile 2 (voto 6,5) non poteva che sorridere in sala. Infatti, è la novità più alta in classifica (seconda, con 1.184.135 euro). Un sequel quasi scontato per un horror che aveva sorpreso nel suo primo capitolo. Ora, si fanno le cose più in grande, tenendo fede al modus operandi del capostipite, grazie a una ispirata protagonista, Naomi Scott, nei panni di una pop star, tormentata da un demone, che fa dimenticare la durata eccessiva. Terza posizione per Megalopolis (voto 5 e 607.963 euro), diretto da Francis Ford Coppola, dove l'archistar Catilina vuol costruire una New Rome, osteggiato da un sindaco corrotto. Film visionario e megalomane, tra uno sbadiglio e l'altro. Esordisce in settima posizione la commedia italiana L'amore e altre seghe mentali (voto 5, 194.816 euro), di e con Giampaolo Morelli. Il vedovo Guido ha paura di riprovarci. Meglio l'onanismo virtuale e maniacale in un negozio cinese (ma perché?), fino a quando incontra una cameriera. Trama a rischio scorrettezza, raramente divertente, dove spicca solo il cast di contorno. Infine, debutta solo ottavo, con 162.900 euro, The Apprentice: Alle origini di Trump (voto 5,5), dove il candidato repubblicano è raccontato in versione giovane squalo.

Che ha fatto arrabbiare Donald (nella foto): «Un film falso e senza classe, diffamatorio e politicamente disgustoso e scadente». Tanti quadretti, fiacchi, per dipingere negativamente la sua figura. Ci sono le elezioni, bellezza.