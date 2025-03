Partiti da Varese i cavalieri del "Giubileo a cavallo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un pellegrinaggio a cavallo lungo i tre antichi cammini via Francigena, Romea Strata e Romea Germanica per raggiungere piazza San Pietro a Roma il 14 maggio. Nell'anno del Giubileo intitolato «Pellegrini di speranza» le associazioni e i corpi di cavalieri di diverse regioni parteciperanno all'Equiraduno dell'Anno Santo. Il percorso lombardo è iniziato ieri da Varese: alle 10.30, al Sacro Monte di Varese, si sono ritrovati 4 cavalieri dell'Esercito, 4 della Protezione Civile, 4 della Polizia e due privati delle associazioni Natura Cavallo e Cavalli Varese. Il via dopo la benedizione dell'arciprete, don Eros Monti, i cavalieri porteranno il Gonfalone alla Città eterna. Domani raggiungeranno piazza Duomo in mezzo ai sentieri del Parco Regionale Campo dei Fiori e ai laghi lungo la via Francisca del Lucomagno, l'antico tracciato che collegava il cuore dell'Europa con Roma. Domani alle 11.30, in Duomo, si terrà la benedizione ufficiale dei cavalieri alla presenza di Don Massimo Pavanello (Arcidiocesi). Interverranno: Barbara Mazzali, assessore al Turismo di Regione Lombardia, il Generale Carmine Sepe, Comandante CME Lombardia e Maurizio Rosellini, presidente Final Furlong, la rete di imprese dedicate al mondo equestre che organizza l'evento. La tratta lombarda si concluderà il 13 aprile a Varzi, Pavia, dove il gruppo si unirà ai cavalieri del tragitto piemontese per proseguire verso Roma, in tutto sono 17 tappe.

«Insieme a cavalieri e cavalli verrà benedetto un gesto antico e potente, il pellegrinaggio come atto di fede e di ricerca interiore - ha commentato Barbara Mazzali - Oggi accanto alla dimensione religiosa, il pellegrinaggio assume anche un valore turistico i pellegrini sono viaggiatori moderni, che scelgono la lentezza».