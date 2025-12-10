Periferie a rischio, prove di "rinascita". E lo sci prende casa nel palazzone Aler

La Federazione italiana sport invernali ha una nuova sede nazionale a Milano. E non poteva essere diversamente, a pochi mesi dalle Olimpiadi: "Per noi è importante mantenere la sede a Milano, vicini alla montagna. Questo è il nostro luogo ideale. Sarebbe un controsenso trasferirci a Roma come tutte le altre federazioni sportive" commenta il presidente della Fisi, Flavio Roda. Il nuovo quartier generale è in un edificio Aler di via Costa, zona Loreto. Con il taglio del nastro di ieri, è stato consegnato il primo padiglione riqualificato. Nei mesi successivi saranno completati i lavori di messa in sicurezza dell'intera palazzina, finanziati dalla Lombardia con 2,8 milioni di euro. L'arrivo della Fisi in uno stabile Aler rientra nella strategia della Regione, portata avanti dall'assessore alla Casa Paolo Franco, di aprire i propri palazzi anche a federazioni e associazioni per favorire il mix abitativo nei quartieri. "Il contratto ventennale - evidenzia, inoltre, il presidente della Fisi - ci consente di rimanere stabilmente a Milano e programmare il futuro". Per Roda è stata anche l'occasione di fissare l'asticella in vista di Milano Cortina: "All'ultima Olimpiade abbiamo fatto 9 medaglie, questa volta dobbiamo andare almeno in doppia cifra" afferma fiducioso il presidente della Fisi, più prudente sulla possibilità di vedere ai Giochi anche la sciatrice Federica Brignone, alle prese con il recupero da un brutto infortunio: "Ha ricominciato a sciare, a gennaio si capirà se riesce a sopportare i carichi. Se sarà nelle condizioni, conoscendo il suo carattere veramente forte, non avrà nessun problema a competere a livello olimpico, però - osserva - deve riuscire a fare quello che deve fare un atleta di altissimo livello". Il governatore Attilio Fontana ha rassicurato, invece, sull'Arena Santa Giulia che a Milano ospiterà l'hockey olimpico: "Abbiamo superato tutti i problemi. I lavori stanno andando avanti e si concluderanno sicuramente per consentire di fare un test event prima dei Giochi". Anche Beppe Sala non ha dubbi che l'Arena "sarà pronta per le Olimpiadi", con il sindaco che è tornato sulle polemiche che arrivano dagli Stati Uniti sulle dimensioni della pista, leggermente più corta rispetto agli standard della Nhl: "Va bene così perché la differenza è minima, ho ricevuto una comunicazione oggi: è accettabile" anche per la Lega americana. Più velenoso il commento del sottosegretario leghista Alessandro Morelli.

Sugli extra costi dell'Arena "avevamo proposto al Comune di fare un partenariato pubblico-privato o di fare un'iniziativa pubblica. La scelta dell'amministrazione è stata differente - conclude Morelli - e oggi risolviamo il problema. Il governo ha fatto tutto il possibile. Quindi, dovete citofonare al Comune di Milano".