100 mila euro al mese in caso di separazione: cosa c'è nell'accordo tra Ronaldo e Georgina

Sono ore molto felici quelle che stanno vivendo ora Cristiano Ronaldo e la fidanzata Georgina Rodriguez, che hanno appena ufficializzato del tutto la loro relazione. Cristiano Ronaldo, tesserato con la squadra dell'Al Nassr, ha chiesto la mano a Georgina, con un anello che non è di certo passato inosservato e che ha una grandezza simile a quella di una noce. Sebbene il prezzo dell'anello non è stato reso pubblico, secondo alcune indiscrezioni si aggirerebbe intorno a una cifra che oscilla dal milione di euro ai sei. La proposta di matrimonio è stata condivisa dalla modella argentina, che ha commentato l'evento scrivendo su Instagram: " "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie altre vite".

I due, che sono insieme dal 2016, si sarebbero conosciuti in un negozio di Gucci di Madrid, dove la Rodriguez lavorava come commessa. L'amore da favola sarebbe iniziato subito, un vero e proprio colpo di fulmine che spinse Cristiano Ronaldo a tornare più e più volte nella boutique di lusso finché non ha ottenuto un appuntamento con la bella donna che gli aveva rubato il cuore. Proprio in queste ore, però, questa storia romantica è stata confutata da un collega della Rodriguez, che ha smentito ogni parte di questo racconto, asserendo che i due si erano già conosciuti in una importante discoteca spagnola, l'Opium, dove l'influencer e modella lavorava come ragazza immagine. Sempre secondo questa versione dei fatti, alla Rodriguez il lavoro da Gucci venne offerto solo dopo l'inizio della sua relazione con il campione di calcio, di modo da "ripulire" la sua immagine e rendere la storia simile a una fiaba vera e propria.

Intanto l'attenzione del pubblico, dopo la proposta di matrimonio, è tornata sull'accordo che i due avrebbero firmato in caso di separazione. Si tratta di un accordo che, come scrive Leggo, è stato stipulato nel 2017, anno della nascita di Alana Martina, la prima figlia biologica della coppia. Nelle clausole dell'accordo sarebbe contenuto un vero e proprio vitalizio che Georgina Rodriguez riceverebbe in caso di separazione: 100.000 euro al mese che il calciatore dovrebbe dare alla sua compagna e alla madre dei suoi figli. Inoltre, secondo l'accordo, Georgina diventerebbe l'unica padrona della villa di circa 950 metri quadrati a Madrid dal valore di cinque milioni di euro che il campione del pallone ha acquistato nel 2010, sei anni prima di conoscere quella che presto diventerà sua moglie. È possibile che ora, a distanza di anni, e con un'altra figlia che si è aggiunta al nucleo familiare, l'accordo prematrimoniale possa subire delle modifiche che, a loro volta, potrebbero portare a un vero e proprio gioco al rialzo.

Intanto, però, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sembrano più innamorati che mai e sono pronti a convolare a giuste nozze. La data rimane ancora sconosciuta, ma è quasi certo che il matrimonio - che si prospetta costoso e sfarzoso - avrà luogo l'anno prossimo, quando i due festeggeranno il loro decimo anniversario.