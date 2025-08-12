Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, il colpo di fulmine in una boutique a Madrid? Una storia inventata: ecco come si sono conosciuti davvero

La favola di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo arriva all'altare. Dopo anni di relazione (la scintilla era scoccata nel 2016), cinque figli (di cui tre avuti da Ronaldo in precedenza) e una vita fatta di lussi e popolarità, la coppia d'oro è pronta a giurarsi amore eterno. L'annuncio delle nozze è arrivato a sorpresa su Instagram, dove Georgina ha pubblicato le foto dello scintillante brillante (45 carati per un valore di almeno 6 milioni di euro) comparso al suo anulare sinistro come impegno d'amore, e la curiosità attorno alla coppia - da sempre invidiata e criticata - si è scatenata.

Il matrimonio dovrebbe celebrarsi nel 2026, anno in cui Georgina e Ronaldo festeggeranno dieci anni di relazione. Era il 2016, infatti, quando tra il calciatore portoghese - già all'apice della sua carriera - e la modella argentina scoppiò la scintilla e la storia racconta di una favola cominciata in una boutique di lusso, dove lei era una semplice commessa. Ma le cose non sembrano essere andate proprio così a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate da un'ex collega di Georgina, anche lei commessa da Gucci quando Cristiano e l'argentina iniziarono a frequentarsi pubblicamente.

Il racconto dell'ex collega di Georgina

La scottante rivelazione è stata fatta da Pablo Boone, ex commesso di Gucci, che intervistato da TardeAR ha raccontato: " Cristiano Ronaldo ha cercato di far credere di averla vista da Gucci, di essersi innamorati, e di essere tornato finché non ha ottenuto un appuntamento con lei, ma è una bugia". Altro che Cenerentola in boutique, Georgina Rodriguez sarebbe stata assunta da Gucci dopo l'inizio della storia con CR7: "Le offrirono un lavoro da Gucci per costruire una storia più pulita e adatta al personaggio" . Eppure nel documentario Netflix "Soy Georgina", il calciatore aveva descritto il loro primo incontro nella boutique di Madrid come " un colpo di fulmine ".

"Si sono conosciuti in una discoteca"

In realtà, secondo il racconto di Boone, l'incontro tra Georgina e Cristiano Ronaldo sarebbe avvenuto mesi prima in un locale dove, si vocifera, l'argentina faceva la ragazza immagine. " Si sono conosciuti in una discoteca, l'Opium, e questo è noto a tutti. Così come è noto che in precedenza lei era stata con Santana e Miguel Ángel Silvestre, tra gli altri", h a proseguito l'ex collega di Rodriguez, smontando pezzo per pezzo la favola dietro all'amore tra i futuri sposi.

Era sempre molto altezzosa, molto arrogante. Se non fosse stato Ronaldo, sarebbe stato qualcun altro di quel calibro".

Boone non ha risparmiato Georgina neppure dapesanti, definendola una ragazza piena di sè: "Non proprio una favola romantica con protagonista la buona Cenerentola.