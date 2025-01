1000 euro di multa: così un tag costa caro a un giovane di Sondrio

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiesta la condanna al pagamento di una multa da 1.000 nei confronti di un giovane residente in provincia di Sondrio accusato di aver taggato il video del trapper Mr Rizzus in cui viene insultata Rebecca Staffelli. Il ragazzo è stato riconosciuto grazie al suo nickname ed è stato accusato di diffamazione.

Gli insulti alla Staffelli

La vicenda fece grandissimo clamore. In un brano pubblicato su Youtube lo scorso 2019, Simone Rizzuto, in arte Mr Rizzus, si scagliava contro la figlia di Valerio Steffelli, inviato di Striscia la Notizia. Nella canzone, intitolata "Non ci siamo", il trapper incitava alla violenza, tirando in ballo anche la Staffelli, giovane speaker radiofonica. Una delle frasi più deplorevoli della canzone era: " 20900 delinquenti, sco****o la figlia di Staffelli" .

"Non sapevo esistesse questa canzone di Mr. Rizzus contro le donne, gli sbirri e la giustizia e l'ho scoperto quando sono stata taggata su Instagram da questo sconosciuto che cantava la frase su di me complimentandosi con Mr Rizzus. Ha scatenato in me molta paura: incitava altre persone a farmi del male ed è stata seguita da insulti e minacce di altri, a catena, perché l’unione fa la forza anche per le cose negative ", aveva commentato Rebecca Staffelli, ovviamente scossa per l'accaduto, come riportato da Quotidiano Nazionale. La giovane, molto spaventata, aveva poi deciso di sporgere denuncia.

Lo scorso giugno 2024 Mr Rizzus è stato condannato a 10 mesi di carcere, oltre a una provvisionale di 3 mila euro, per gli insulti sessisti rivolti a Rebecca Staffelli, e l'incitamento alla violenza. La sentenza era stata emessa con rito abbreviato. " Comunque prendere 10 mesi per una rima è assurdo. In America parlano di omicidi. Welcome yo italyy" , aveva dichiarato Mr Rizzus, come rioportato da Il Giorno.

Un tag costa caro

Oggi arriva la notizia della richiesta di condanna al tribunale di Monza nei confronti di un giovane di Tirano (Sondrio).

Il ragazzo, identificato dal nickname, aveva taggata il video di Mr Rizzus con gli insulti nei confronti di Rebecca Staffelli. Il giovane dovrebbe pagare unadi 1.000 euro per le frasi sessiste taggate sui suoi account.

La sentenza è attesa per il prossimo mese di aprile.