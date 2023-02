Alberto Sordi, dal nonno al rimpianto più grande: 5 cose che non conosci

Sono trascorsi vent’anni dalla scomparsa di Alberto Sordi, punto di riferimento del cinema nostrano e insuperabile protagonista della stagione fortunata della commedia all’italiana. Decine di successi e di interpretazioni indimenticabili, personaggi che hanno rappresentato nel migliore dei modi l’italiano medio tra vizi e virtù. Da “Un americano a Roma” a “Il marchese del Grillo”, sono tanti i titoli entrati nell’Olimpo della settima arte. Ma c’è anche un altro aspetto dell’attore capitolino che pochi conoscono: l’Alberto Sordi privato, anzi segreto.

Tra i divi del cinema italiano, l’”Albertone nazionale” ha sempre dedicato la massima importanza alla vita privata. A questo aspetto Igor Righetti – cugino di secondo grado dell’interprete da parte di nonno – ha dedicato il libro “Alberto Sordi segreto”: scritto per Rubbettino nel 2020, è arrivato all’undicesima ristampa ed è tornato in libreria in questi giorni in occasione del ventennale della morte. Sono tante le storie, molti gli aneddoti sulla leggenda capitolina: ecco 5 segreti che non tutti conoscono.

Le pietanze preferite e i cibi sgraditi

Intervistato dall’Agi, Igor Righetti ha raccontato le preferenze culinarie del cugino Alberto Sordi. Un uomo semplice che amava il cibo semplice: alle ostriche e allo champagne preferiva la bruschetta e un bel bicchiere di vino. Tra i cibi preferiti è impossibile non citare l’anguria e il pesce, affiancati dal meglio della cucina romana e italiana: dagli spaghetti al pomodoro alle polpette. La pasta era la regina: “Alla pasta non sapeva rinunciare: dagli spaghetti alle fettuccine, dai bucatini agli gnocchi ma sempre al sugo di pomodoro, mai in bianco” . Nell’elenco delle pietanze sgradite, invece la minestra di verdure e i funghi ( “lo terrorizzavano: li riteneva tutti velenosi” , ndr).

Il nonno fornaio

La famiglia ha ricoperto un ruolo cruciale nella vita di Alberto Sordi e c’è un dettaglio che molti non conoscono: il nonno dell’”Albertone nazionale” faceva il fornaio a Valmontone. Ecco il ricordo di Righetti: “La mamma Maria Righetti era nata a Sgurgola, in provincia di Frosinone, mentre il papà Pietro a Valmontone, in provincia di Roma, dove il nonno faceva il fornaio. In omaggio al padre, in due suoi film citò il nome della cittadina: ne ‘Il marchese del Grillo’ e ne ‘Il tassinaro’" .

Il no ai personaggi politici

Alberto Sordi ha regalato tante, tantissime interpretazioni eccellenti nel corso della sua carriera. Ma non ha mai voluto vestire i panni di un politico. “Diceva che recitavano già loro e che sarebbe stata una sovrapposizione inutile” , la spiegazione di Righetti: “Con la sua ironia sottolineava che qualche parlamentare avrebbe meritato l’Oscar per la credibilità delle loro interpretazioni”. Non mancarono le proposte di ingresso nella politica e le candidature su un piatto d’argento, tutte rifiutate.

Non amava essere chiamato “Albertone”

I genitori dell’attore, Pietro Sordi e Maria Righetti, persero il terzogenito pochi giorni dopo il parto, il 24 maggio 1916. Il bambino si chiamava Alberto. Un dolore enorme, pressoché impossibile da lenire, tanto da spingere i coniugi a non parlarne mai. Questo il racconto di Righetti: “Lui sapeva che il suo nome gli fu dato proprio in ricordo del fratello scomparso. E anche per questo motivo non voleva essere chiamato Albertone”.

Il suo rimpianto più grande