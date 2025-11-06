Dopo 7 anni, Meghan Markle torna alla recitazione: ecco dove la vedremo

Come è universalmente noto, prima di diventare duchessa del Sussex tramite il suo matrimonio con il Principe Harry, Meghan Markle era conosciuta soprattutto per la sua carriera di attrice. Dopo il debutto nel 2005 con il film Sballati d'amore, la Markle ha continuato a lavorare finché non è arrivato il ruolo della vita, quello dell'assistente legale Rachel Zane nella serie tv Suits. Un ruolo che ha ricoperto dal 2011 al 2018, anno in cui si è ritirata dalle scene proprio per la sua ammissione della famiglia reale britannica. Da allora, Meghan Markle è rimasta lontana dalla recitazione di prodotti di intrattenimento e finzione, anche dopo che lei e il marito hanno rinunciato agli incarichi pubblici reali e al Sovereign Grant, decidendo di trasferirsi prima in Canada e poi in California, prendendo sempre di più le distanze dalla monarchia inglese. Ora, però, sembra proprio che la pausa di Maghan Markle dai palcoscenici sia finalmente conclusa.

È stato il The Sun, per primo, a riportare la notizia che Meghan Markle avrebbe accettato di apparire in un breve cameo nel film Close Personal Friends, lungometraggio prodotto da Amazon e MGM Studios e che attualmente sarebbe in fase di riprese nella città di Pasadena. Diretto da Jason Orley e scritto dallo stesso insieme a Isaac Aktaker, il film - secondo le prime indiscrezioni riportate da IMDB - segue le vicende di due coppie, una immersa nel mondo delle celebrità di Hollywood e una più "comune" che si incontrano nella cornice di Santa Barbara e finiscono con lo stringere un rapporto di amicizia che potrebbe portare non pochi problemi ai vari equilibri interni alle due coppie. Nel cast del film ci sono anche Jack Quaid, Lily Collins, Henry Golding e Brie Larson, quest'ultima conosciuta soprattutto per aver interpretato il fallimentare personaggio di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo una fonte riportata da People, Meghan Markle avrà solo " una piccola parte " nel film, ma, nonostante questo, la duchessa del Sussex è apparsa "rilassata e felice. Si è presentata a tutti ed era molto dolce e coi piedi per terra." La stessa testata riporta anche un commento di una fonte interna allo studio di produzione, che avrebbe sottolineato come questo sia un momento davvero importante nella vita della Markle che "potrebbe significare un ritorno a quello che lei ama davvero" . La stessa fonte ha poi detto che questo cameo può essere "il modo in cui Meghan sta rimettendo gentilmente i piedi in acqua per vedere come si trova nel ritornare sul set." Il coinvolgimento di Meghan Markle sarebbe stato reso possibile anche dal fatto che le riprese del film sono molto vicine alla casa di Santa Barbara che lei e Harry hanno acquistato per vivere insieme ai due figli, Archie e Lilibet. Il ruolo della Markle all'interno della pellicola rimane comunque avvolto dal mistero, considerato come una sorta di segreto che tutta la troupe e il cast hanno promesso di mantenere. Harry, stando alle stesse indiscrezioni, sembrerebbe molto felice di sapere che la moglie è tornata a fare quello che le garantiva una fonte costante di gioia e si sarebbe mostrato di grande supporto.

Proprio perché le riprese si stanno effettuando in queste settimane, Close Personal Friends non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è quasi del tutto certo che dovremmo aspettare il 2026 per vedere Meghan Markle nel suo ritorno alla recitazione.