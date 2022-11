"Accertare l'omesso controllo". La Rai finisce nel mirino per il caso Montesano

" Se Montesano ha sbagliato, allora ha sbagliato anche chi ha autorizzato la messa in onda della clip dove l'attore indossava la maglietta incriminata" . È durissima la presa di posizione dell'Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi che, a poche ore dall'esclusione di Enrico Montesano da Ballando con le stelle, punta il dito contro la Rai e la produzione, rea di avere lasciato passare un messaggio ritenuto inammissibile.

L'attore romano è stato allontanato dallo show del sabato sera di Rai Uno per aver indossato una t-shirt con il simbolo della X Flottiglia Mas, ma la polemica non è esplosa in puntata bensì dopo la discussione scatenatasi dal tweet di Fiorella Mannoia e usato da Selvaggia Lucarelli per dare il via al caso. La Rai ha definito inaccettabile l'episodio di Montesano e lo ha escluso dal programma, senza però rendersi conto di essere stata "complice" della situazione, mandando in onda il video che ha dato il via al caso, che - a quanto pare - non aveva destato preoccupazione né durante le registrazioni né durante la diretta.

Così, dopo le parole di Enrico Mentana che ha criticato l'operato della Rai, anche l'Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi è scesa oggi in campo, presentando una istanza al CdA Rai, Commissione di Vigilanza Rai e Agcom in cui si chiede che anche gli autori e i responsabili della trasmissione televisiva vengano puniti e si indaghi sull'omessa vigilanza. " Le immagini trasmesse sabato sera, infatti, erano registrate, - si legge nella nota ufficiale dell'ente - e autori e responsabili del programma hanno avuto tutto il tempo per rendersi conto dell'accaduto e correre ai ripari. Ma ciò, come si è visto, non è stato fatto, consentendo la trasmissione di immagini che hanno urtato la sensibilità di molti" .