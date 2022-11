"In prova col simbolo della X Mas", "Fesserie e strumentalizzazioni". Botta e risposta tra Lucarelli e Montesano

Ancora una polemica a Ballando con le stelle e ancora una volta a sollevarla è Selvaggia Lucarelli, giurata del programma di Rai1, che rivedendo le immagini della serata di ieri si è accorta di un dettaglio sfuggito ai più. Durante le prove, infatti, il concorrente Enrico Montesano ha indossato la maglia recante il simbolo della X flottiglia Mas, attiva dal 1943 al 1945, che operò al fianco dei tedeschi per contrastare l'avanzata degli alleati e la resistenza durante la Seconda guerra mondiale.

" Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della X Mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo ", ha scritto Selvaggia Lucarelli in un tweet in cui ha inserito le foto del concorrente. Sul petto, infatti, si nota lo stemma dell'armata ufficialmente operante nella fanteria della Marina nazionale repubblicana della Repubblica sociale italiana. Sulla schiena, invece, il celebre motto coniato da Gabriele D'Annunzio per rendere omaggio ai motoscafi Mas (Motoscafo armato silurante): "Memento audere semper".

Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda'. — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) November 13, 2022

Moltissimi i commenti ricevuti da Selvaggia Lucarelli, la maggior parte dei quali chiedono un richiamo (o l'espulsione) di Enrico Montesano perché con quella maglietta avrebbe veicolato messaggi politici, violando in questo modo il codice etico. Qualcuno, però, va controcorrente: " Ma con la maglia di Che Guevara andava tutto bene, vero Selvaggia Lucarelli? ". Tra chi è entrato a gamba tesa contro Enrico Montesano c'è anche Fiorella Mannoia: " Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guardà ".

A stretto giro è arrivata la replica di Enrico Montesano, che dal suo canale Telegram ha risposto a Selvaggia Lucarelli pubblicando una foto in cui regge la sua tessera del Psi datata 1976, con alle spalle una fotografia di Che Guevara. " Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri ", ha scritto Enrico Montesano senza mai citare Selvaggia Lucarelli ma in chiaro riferimento alla polemica.

La stessa Selvaggia Lucarelli, dopo aver innescato la polemica, con una storia su Instagram è tornata sull'argomento: " Insinuare che qualcuno possa avermi suggerito di scrivere della maglietta di Montesano per creare il caso della settimana vuol dire non capire nulla di tv e di equilibri annessi. Faccio la giornalista, ho una notizia, la do. In questo caso, dare la notizia era pure una faccenda scomoda per la mia posizione, ma non potevo tacere ".