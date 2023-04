"È uno str****...". Il figlio di Costacurta attacca Fedez: cosa è successo

È scontro social fra Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, e Fedez, accusato dal primo di avergli rifiutato un autografo quando era ancora un bambino. Il giovane Costacurta, che ha recentemente partecipato insieme alla madre a Pechino Express, ha usato Instagram per raccontare ai suoi follower l'accaduto.

Il ricordo di dieci anni fa

Riproponendo un video postato dai Ferragnez, in cui si vedono i piccoli Leone e Vittoria intenti a divertirsi in una sala giochi, Achille Costacurta sferra il suo attacco nei confronti di Federico Lucia. Dieci anni fa, quando Costacurta, oggi diciottenne, era ancora un bambino, Fedez si sarebbe comportato in modo molto sgarbato nei suoi confronti.

Achille Costacurta lo adorava, lo considerava il suo idolo, ma si era trovato di fronte una persona molto diversa rispetto a quello che si aspettava. Alla richiesta di fare una foto insieme, Fedez avrebbe opposto un categorico rifiuto, dicendo che era impegnato a mangiare.

" Sto str***o ", è il commento di Achille Costacurta. "Quando avevo l'età di Leone io gentilmente chiedo una foto e lui sgarbatamente mi manda via dicendo che lui doveva mangiare. Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino ", aggiunge in tono polemico.

Malgrado l'amarezza, il diciottenne concede al rapper il beneficio del dubbio, affermando che magari, ai tempi, Fedez non aveva raggiunto la maturità di adesso. Anche lui, tutto sommato, aveva dieci anni di meno ed era poco più di un ragazzo.

Le reazioni

In assenza, per ora, di una risposta del diretto interessato, non sono però mancati i commenti dei follower. Dando un'occhiata al profilo social di Achille Costacurta, pare proprio che il suo intervento contro Fedez si sia rivelato un boomerang.