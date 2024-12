Addio a Gian Paolo Ormezzano, il giornalista sportivo aveva 89 anni

Immagine da servizio Rai

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è spento all'età di 89 anni il giornalista, scrittore e personaggio televisivo Gian Paolo Ormezzano. La storica firma torinese lascia la moglie e i suoi tre figli, oltre che il mondo del giornalismo sportivo, che oggi è in lutto come la famiglia.

La carriera

Nato a Torino il 17 settembre 1935, Ormezzano proviene da una famiglia originaria di Crocemosso. Dopo gli studi ha intrapreso la strada del giornalismo, diventando direttore responsabile di Tuttosport per un arco di tempo che va dal 1974 al 1979. Dopo questi primi cinque anni è stato editorialista del Guerin Sportivo, de La Stampa e de La famiglia cristiana.

Il suo era un vero amore per lo sport. Gian Paolo Ormezzano è stato un grandissimo tifoso del Torino calcio, che ha seguito per moltissimi anni. E infatti oggi non è mancato il messaggio di addio e cordoglio da parte del Torino Football Club. "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino FC sono vicini con affetto alla famiglia Ormezzano nel caro ricordo di Gian Paolo Ormezzano, gigante del giornalismo italiano con il cuore saldo a Torino dove era un punto di riferimento e da sempre orgoglioso tifoso del Toro" , è quanto si legge nel post ufficiale pubblicato su X dalla squadra.

Proseguendo con la sua carriera, nel 1962 Ormezzano arrivò anche nel piccolo schermo, facendo le sue comparse in alcune trasmissioni tv come commentatore. Condusse dal Palazzo del Ghiaccio di Torino una trasmissione rivolta ai ragazzi relativa al pattinaggio artistico. Oltre a questo portò avanti anche la sua carriera di scrittore, e si occupò delle moviole per il settimanale Il Giornalino.

Non solo. Scrisse dei Giochi di Roma, e seguì lo sbarco sulla Luna nel 1969. A renderlo più conosciuto, però, fu il suo racconto relativo alla morte di Fausto Coppi, ciclista su strada e pistard italiano. Nella sua carriera di giornalista sportivo ha raccontato ben 25 edizioni di eventi sportivi famosi: come i Giochi Olimpici, i Giri d'Italia, i Mondiali e gli Europei. La sua bravura e dedizione lo hanno reso un personaggio noto e la fama ha superato i confini italiani.

Ha scritto di ciclismo e atletica, oltre ad alcuni saggi e romanzi come Giro d'Italia con delitto, Il Grande Torino, Il Vangelo del vero Anti-Juventino e La fine del campione.

La morte

Ormezzano è morto nella sua amata Torino

il. Non si conoscono le circostanze del decesso. La famiglia è chiusa nel proprio dolore. Non è stata resa nota la data delle, nè il luogo. Sarà dunque un addio privato.