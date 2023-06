Adele compra la villa di Sylvester Stallone, ma a una condizione: ecco quale

58 milioni di dollari, questa la cifra astronomica spesa da Adele per acquistare la mega villa di Los Angeles di Sylvester Stallone. A una condizione, però, nell'accordo siglato fra i due figura anche la possibilità di mantenere al suo posto la statua di Rocky, celebre personaggio interpretato da Stallone, a bordo piscina.

Una dimora da sogno

Los Angeles è famosa per le sue ville, e quella di Sylvester Stallone non sfigura accanto alle altre, anzi. La proprietà si estende nell'enclave di North Beverly Park, ed è sviluppata su più piani. A quanto si apprende, è dotata di otto camere da letto e dieci bagni, con tanto piscina panoramica. C'è poi una master suite con sauna, il bagno turco e un ufficio munito di terrazza. Gli ospiti hanno inoltre a disposizione una dépendance a due piani che è stata progettata da Richard Landry. Come se ciò non bastasse, la villa dispone anche di un teatro e di una palestra. La dimora è poi circondata da vasti giardini, curati in modo maniacale. È presente un garage e uno studio d'arte.

Adele ha acquistato tutto questo al prezzo stellare di 58 millioni di dollari, ossia 51,4 milioni di euro. Per i comuni mortali si tratta di una cifra astronomica, eppure per la cantautrice britannica si è trattato di un affarone, dato che la proprietà era stata inizialmente messa in vendita al prezzo di 110 milioni di dollari.

L'accordo sulla statua

Durante la trattativa per l'acquisto della villa, l'accordo fra le parti ha rischiato di saltare, come rivelato da Sylvester Stallone. Tutto per una statua. Una imponente raffigurazione di Rocky Balboa, personaggio interpretato dall'attore, collocata a bordo piscina. Stallone avrebbe voluto portare via con sé la statua, essendovi molto affezionato, ma Adele si è opposta, affermando che avrebbe acquistato la proprietà soltanto se la statua di Rocky fosse rimasta al suo posto.