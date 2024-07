"Adesso siamo pronti a vivere per te..." Giulia Salemi e Pierapolo Pretelli presto genitori

Ascolta ora 00:00 00:00

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presto genitori. Dopo mesi di indiscrezioni su un’ipotetica crisi nel loro rapporto, adesso arriva una smentita ufficiale: la migliore che potesse esserci. I Prelemi, infatti, hanno mandato in visibilio i fan, annunciando di essere in attesa del loro primo figlio insieme.

L’annuncio

A dare la notizia, ci hanno pensato i diretti interessati, postando sui social le foto che ritraggono le prime immagini del pancino della showgirl e influencer. A corredo del tenero scatto, una didascalia che non lascia spazio a malintesi: “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita”, così ha esordito la coppia, prima di chiarire quanto questa sia stata una scelta presa con grande consapevolezza: “Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile”. Parole che, probabilmente, vogliono mettere definitivamente a tacere i pettegolezzi della crisi tra i due.

È a questo punto che Giulia Salemi si è lasciata andare ad una tenera “confidenza”: “Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro”. Infine, hanno concluso: “Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te… Mamma e Papà”. In tantissimi hanno espresso la loro felicità per l’annuncio della dolce attesa della coppia: da Andrea Delogu a Clizia Incorvaia a Francesca Rocco che ha scritto: “Ma divento ziaaaaa, auguri! Non c’è cosa più bella”. E ancora, grande vicinanza anche da Alessia Marcuzzi, Cecilia Capriotti, Giulia De Lellis, Giorgia Soleri e Veronica Ferraro che ha commentato: “Sono troppo felice per voi”.

La storia d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Galeotto fu Alfonso Signorini. L’amore di Giulia e Pierpaolo, infatti, è nato sotto i riflettori nel marzo del 2021, quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel 2023, dopo aver superato una crisi che sembrava, ormai, essere irreversibile – con l’abbandono di Pierpaolo della casa in cui vivevano insieme – Giulia in un post su Instagram aveva scritto: “E siamo ancora qua”. A corredo, una foto in cui i due apparivano abbracciati.

Poi, a fare la mossa decisiva, ci ha pensato Pierpaolo quando per il loro anniversario si è presentato con un mazzo di fiori nel ristorante in cui la Salemi stava pranzando con il padre. Insomma,