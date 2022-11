"Charlene non si è ancora ripresa": Alberto rompe il silenzio

Charlene è tornata a casa da mesi, ormai, riprendendo il posto che le spetta alla corte monegasca. Ѐ presente a quasi tutti gli appuntamenti mondani del Principato, con il suo stile di inconfondibile eleganza e l’atteggiamento sempre misurato e discreto. Dietro ai sorrisi e agli abiti fiabeschi, come ha raccontato Alberto in una recente intervista, si nasconderebbe una principessa che ancora lotta per superare il momento complicato vissuto in Sudafrica e ristabilirsi completamente.

“Non è ancora guarita del tutto”

La principessa Charlene è rientrata nel Principato di Monaco il 12 marzo 2022 e da allora, seppur con una certa progressività, ha ripreso i suoi doveri di corte. Come era stato precisato nella nota ufficiale che annunciava il suo ritorno: “Le Loro Altezze Serenissime condividono con gioia le seguenti informazioni, in accordo con i medici e visto che la sua guarigione è sulla buona strada [la principessa Charlene] proseguirà la sua convalescenza nel Principato...prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali...”.

Il gossip sulla presunta crisi del suo matrimonio con il principe Alberto non si è mai davvero smorzato, ma Sua Altezza Serenissima si è impegnata al massimo per farlo dimenticare, partecipando agli eventi pubblici, mostrandosi serena accanto alla famiglia, sfoggiando look elegantissimi, studiati appositamente per sottolinearne la ritrovata bellezza dopo la malattia. Eppure l’ombra del periodo trascorso in Sudafrica a curare, secondo la versione ufficiale, un’infezione otorinolaringoiatrica, non si è ancora dissolta.

A rivelarlo, in una intervista a Monaco-Matin, citata da Closer, è il principe Alberto, il quale non ha nascosto che Charlene sta ancora percorrendo la lunga strada verso la guarigione: “Sono davvero felice che Charléne stia meglio e possa partecipare a tanti eventi pubblici nel Principato, con responsabilità nella Croce Rossa...a capo della sua fondazione, ma anche attraverso altre opere caritatevoli” , però "a volte [Charlene] è stanca, bisogna darle ancora tempo affinché possa ristabilirsi e partecipare ad altri impegni. Ma ce la farà!”.

Charlene risplende come non mai alla Festa del Principato

Il principe Alberto è ottimista sulla salute della moglie e le sue parole sembrano far eco a quelle dette proprio dalla principessa lo scorso maggio, a margine della Montecarlo Fashion Week. A raccogliere le confidenze di Charlene fu Nice-Matin: “[La mia salute] è ancora fragile e io non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso...Alberto mi ha sostenuto enormemente, ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli. Sono felice di essere tornata a Monaco, dalla mia famiglia...”. La prudenza è assolutamente giustificata, ma non facciamo fatica a credere che i progressi siano costanti. A ogni nuovo appuntamento ufficiale Charlene splende letteralmente. Lo scorso 19 novembre, per esempio, ha preso parte alla Festa nazionale del Principato, cosa che non poté fare nel 2021, a causa delle conseguenze della malattia.

Quest’anno Charlene ha indossato un coat dress bianco con mantello a strascico di Akris, la maison che nel 2022 compie 100 anni e che l’ha accompagnata in tutti i momenti più importanti della sua vita, a partire dall’annuncio del fidanzamento con Alberto, nel 2010 e dalla sua prima Festa nazionale da principessa, nel 2011. L’outfit è stato completato con il cappello nero a tesa larga di Stephen Jones, i guanti neri, le scarpe Dior, gli orecchini di perle e la spilla di diamanti con le insegne del Principato. Sua Altezza Serenissima appariva felice accanto ai figli e i suoi sorrisi l’emblema della speranza che la sua completa guarigione non sia così lontana.