Alessandra Mussolini, la laurea in medicina, la carriera in tv: chi sono il marito e i figli

La vittoria al Grande Fratello Vip ha riacceso i riflettori su Alessandra Mussolini. In realtà le luci della ribalta non si sono mai spente sull’ex parlamentare che, divisa tra politica, televisione e vita privata, ha sempre fatto parlare di sé. Con il suo cognome ingombrante, la parentela con Sophia Loren e la lunga e variegata carriera, Alessandra Mussolini ha saputo sempre tenere la scena, coniugando forza e spontaneità e il pubblico le ha reso merito premiandola con la vittoria del reality.

La carriera in tv

Prima di essere un esponente politico e personaggio televisivo, Alessandra Mussolini è stata un’attrice. L’esordio sul set risale al 1977 quando, appena 14enne, recitò nel film di Ettore Scola “Una giornata particolare” al fianco di sua zia Sophia Loren. Cinque anni dopo, nel 1983, Alessandra Mussolini recitò al fianco di Alberto Sordi ne “Il tassinaro” e successivamente in “Noi uomini duri” con Renato Pozzetto e Enrico Montesano. I suoi due ultimi film, prima di lanciarsi nel mondo della politica, furono “Sabato, domenica e lunedì” di Lina Wertmüller e “La pattuglia del deserto”. Nonostante l’addio al mondo del cinema, Mussolini ha sempre ricordato con gioia la carriera di attrice anche se non sono mancati momenti difficili. "Dino Risi mi chiese di cambiare cognome per fare cinema. Mi sarei dovuta chiamare Alessandra Zero, ma non era la mia strada. Però ci sono alcuni ricordi belli”, raccontò due anni fa a Storie di donne al bivio.

La laurea in Medicina

Nonostante il suo percorso scolastico sia finito più volte sotto la lente di ingrandimento, Alessandra Mussolini si è laureata con lode in Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nel 1994 e dal 2011 risulta Iscritta all’Albo dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Il marito Mauro Floriani

Al suo fianco, da oltre trent’anni, c’è Mauro Floriani, ex ufficiale della Guardia di Finanza, l’uomo che Alessandra Mussolini ha conosciuto quando aveva 17 anni e ha sposato il 28 ottobre 1989, volutamente nel giorno dell’anniversario della marcia su Roma del 1922. L’unione è stata però segnata da crisi profonde – dovute anche allo scandalo delle cosiddette “baby-squillo” dei Parioli – e da momenti di allontanamento, di cui Mussolini ha parlato apertamente nel corso di numerose interviste. “Se si ama non si perdona. Si perdonano i figli che sono carne della tua carne, ma un tradimento non si perdona. Si va avanti”, disse a Verissimo pochi mesi fa.

I tre figli

Dall’amore tra Alessandra Mussolini e Mauro Floriani sono nati tre figli: Caterina (1995), Clarissa (1997) e Romano (2003). Mentre le prime due hanno scelto di mantenere un basso profilo, lavorando lontano dal mondo dello spettacolo e della politica, Romano Floriani si è fatto conoscere in ambito sportivo.

Il terzogenito di Alessandra Mussolini, 23 anni, è un calciatore professionista. Dopo avere militano nelle giovanili della Roma e della Lazio, è stato acquistato dalla società di Lotito ma oggi gioca come centrocampista e difensore della Cremonese (in prestito dai biancocelesti).