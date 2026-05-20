Alessandra Mussolini trionfa al Grande Fratello Vip 2026: vittoria a sorpresa nella finalissima

È Alessandra Mussolini la vincitrice dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Nella finalissima andata in onda martedì 19 maggio su Canale 5, l’ex parlamentare ha conquistato il pubblico da casa battendo all’ultimo televoto flash Antonella Elia, che si è classificata seconda. Terzo posto invece per il ballerino Raimondo Todaro. Il pubblico ha premiato Alessandra Mussolini con il 55,95% delle preferenze, al termine di un percorso che, settimana dopo settimana, l’ha trasformata in una delle protagoniste assolute del reality.

La vittoria dopo un percorso intenso nella Casa

La permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip ha mostrato al pubblico un lato inedito della vincitrice. Tra confronti, discussioni , momenti ironici e confessioni personali, Alessandra Mussolini è riuscita a costruire un rapporto molto forte con i telespettatori. Durante la finale, l’ex europarlamentare ha ricevuto anche una sorpresa particolarmente emozionante, dopo 64 giorni trascorsi nella Casa ha potuto riabbracciare la sorella Elisabetta Mussolini, rimasta finora lontana dalle telecamere.

“Tutti mi dicevano di non farlo”

Alla vigilia della sua partecipazione al reality, Alessandra Mussolini aveva raccontato di aver accettato la sfida contro il parere di molte persone vicine a lei. “Perché tutti mi hanno detto di non fare il Gf e io ogni volta che le persone mi dicono non farlo, non farlo, non farlo penso all’istante: adesso lo faccio”, aveva spiegato in un’intervista. E ancora: “Sono stata spronata da tutto questo scetticismo”. Parole che oggi assumono un significato ancora più forte alla luce della vittoria finale.

Dalla politica alla tv

Figlia di Romano Mussolini e nipote di Sophia Loren, Alessandra Mussolini ha sempre avuto una vita pubblica molto intensa e spesso divisiva. Dopo gli esordi televisivi negli anni Settanta e Ottanta, ha intrapreso una lunghissima carriera politica che l’ha vista protagonista in Parlamento, al Senato e al Parlamento europeo. Nel corso degli anni è stata deputata, senatrice ed europarlamentare, candidandosi anche alle elezioni europee del 2024. Negli ultimi tempi, però, è tornata con decisione nel mondo dello spettacolo. Nel 2020 ha partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Maykel Fonts, arrivando fino al terzo posto. Successivamente ha preso parte anche a Il cantante mascherato, Nudi per la vita e Tale e Quale Show.

Il peso del cognome

Nel corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha parlato spesso del peso del proprio cognome e della sua storia familiare. “Crescere in una famiglia come la mia è complicato, ci sono sempre state reazioni al mio cognome”, ha raccontato nella Casa. “Come se non bastasse, sono la nipote di Sophia Loren. Ma non posso farci niente, ci sono nata, è la mia famiglia. Punto”. Una dichiarazione che ha colpito molto il pubblico e che ha contribuito a mostrare un lato più personale e fragile della vincitrice.

I momenti più intimi

Nel corso degli anni è finita spesso al centro dell’attenzione per il suo temperamento acceso, sia in politica sia in televisione. Opinionista, concorrente e ospite fissa di numerosi programmi, ha partecipato a trasmissioni come Domenica Live, Live - Non è la d'Urso, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Nella Casa del Grande Fratello Vip, però, molti spettatori hanno scoperto una versione diversa di lei, più ironica e anche emotiva. “Ho vissuto tutto, sono stata me stessa”, ha detto durante la finale. “Forse avevo bisogno di farmi conoscere per quella che sono veramente”.

Le curiosità

Non tutti ricordano che Alessandra Mussolini, oltre alla politica e alla televisione, ha avuto anche una parentesi musicale. Negli anni Ottanta pubblicò infatti un album pop destinato esclusivamente al mercato giapponese.

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, invece, è stata soprannominata “Abelarda” dal concorrente, un nomignolo che è rapidamente diventato virale tra i fan del reality. E alla fine, proprio quella concorrente dal carattere forte e imprevedibile è riuscita a conquistare il pubblico fino al