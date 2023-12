Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati: ecco com'è andata

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono detti sì a Napoli. A sposarli non è stata Elly Schlein e neppure Emma Bonino, come aveva auspicato il giornalista e divulgatore scientifico pochi mesi fa, ma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla presenza di oltre un centinaio di invitati tra volti noti, amici e familiari della coppia.

L'annuncio al Roma Pride

Lo scorso agosto a sorpresa Alessandro Cecchi Paone, 62 anni, aveva annunciato di volere sposare il compagno, Simone Antolini, 24 anni. La notizia era arrivata a margine del Roma Pride, evento al quale la coppia aveva partecipato proprio per farsi portavoce dei diritti delle coppie omosessuali. "Ci sposi tu Elly?", avevano chiesto Cecchi Paone davanti alle telecamere, invitando la segretaria Pd a officiare le nozze. Poi a novembre, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, il giornalista aveva ufficializzato la data - 22 dicembre - chiedendo a Emma Bonino di unire lui e il fidanzato in matrimonio. Ma alla fine la leader radicale ha passato il testimone e le nozze, che si sono celebrate a Napoli, sono state officiate dal primo cittadino partenopeo.

La cerimonia e "sì" civile

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno detto "sì" nella sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino davanti a un centinaio di invitati. La scelta di sposarsi a Napoli non è stata casuale. Il sindaco aveva invitato la coppia durante il gay pride e Cecchi Paone ha deciso che Napoli era il posto ideale: "E' una città inclusiva, che riconosce ogni genere di amore e di famiglia e che ha molto da insegnare a tutta un'Italia ancora un po’ retrograda sul piano del matrimonio egualitario e dell'adozione dei gay e dei single". A fare da testimoni c'erano Cristina Navarro, l'ex moglie di Cecchi Paone, e Ilenia Antolini, cugina di Simone, che al suo fianco, nel ruolo di damigella, ha voluto la figlia Melissa, 5 anni.

Attivisti ed ex gieffini tra gli invitati

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono arrivati al Castello a piedi, vestiti entrambi con completi blu, e insieme hanno salutato gli invitati, intrattenendosi con qualche foto anche con alcuni curiosi. Tra gli invitati all'unione civile c'erano alcuni volti noti del piccolo schermo come Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello vip, le sorelle Pompadour, la contessa Daniela D'Aragone, Roberto Gobbi e Michel Altieri. La cerimonia, decisamente affollata da fotografi, telecamere, amici e attivisti, è proseguita con il ricevimento organizzato al Teatro Sannazaro.