Alessandro Cecchi Paone convola a nozze: "Mi sposo il 22 dicembre a Napoli"

Nozze in vista per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. La coppia, reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha annunciato che è pronta al matrimonio. Alessandro e Simone sono legati da due anni, ma hanno deciso di pronunciare il fatidico “sì” a Napoli, nella Sala d’onore del Maschio Angioino.

Il matrimonio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

La data prevista è il 22 dicembre. Ad annunciarlo, lo stesso Alessandro Cecchi Paone nel corso di un’intervista all’Adnkronos. La coppia ha scelto proprio il capoluogo partenopeo per celebrare questo giorno così importante dal momento che il giornalista è molto legata alla città: “Ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre e poi perché da 25 anni insegno all’università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane. Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un’appendice napoletana” , ha rivelato il conduttore televisivo. Idee in grande anche per i festeggiamenti che avranno luogo in uno dei teatri storici di Napoli, queste le parole di Cecchi Paone all’Adnkronos: “I festeggiamenti si svolgeranno in uno dei teatri storici di Napoli che ci darà modo di fare sia la cena, sia la festa, sia la discoteca. Tutto insomma si terrà in questo tempio della storia del teatro napoletano” .

I testimoni di nozze e la famiglia allargata di Alessandro e Simone

“La cerimonia verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili” , ha spiegato Alessandro. Per il giornalista, infatti, questo sarebbe il secondo matrimonio. Per oltre dieci anni, prima di conoscere il nuovo compagno, Simone Antolini, Alessandro è stato sposato con Cristina Navarro. Un legame speciale che verrà sancito con una scelta molto importante: quella di avere proprio Cristina come testimone di nozze.

Un rapporto molto forte che il giornalista ha definito come un grandissimo amore: “Il nostro è stato un grandissimo amore durato 10 anni e basato su una profonda complicità. Si supera sempre tutto se non c’è inganno e bugia e Cristina è stata la prima a sapere di questo cambiamento del mio mondo interiore. Siamo stati molto male, ma non essendoci stato inganno abbiamo superato insieme quel difficile momento” . Poi ha proseguito, rivelando che quella sua e di Simone sarà una famiglia allargata: “Pensavo di non essere destinato a mettere su famiglia perché non ho avuto figli e invece a 60 anni, non l’avrei mai detto, mi sono ritrovato un nuovo marito di 23 anni, una bambina di 5 anni, figlia di Simone e che vive con noi, e una cagnetta di 5 mesi. Insomma, la nostra sarà una vera e propria famiglia allargata” .

