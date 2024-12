Alma Manera: “I fondamenti delle arti sono stigmate della nostra italianità”

Ascolta ora 00:00 00:00

Alma Manera, oltre che cantante, attrice, conduttrice radiofonica e televisiva è anche una maestra d’arte. Soprano, attrice, performer eclettica, canta, balla e recita. Ha collaborato con artisti del calibro di Carla Fracci e Beppe Menegatti. Possiede una voce particolare e duttile, che le permette di esprimersi in differenti generi musicali e con differenti registri vocali (opera, operetta, musical, pop, jazz). Giurata nelle quattro edizioni di “All together now” in onda su Canale 5. Attualmente è autrice e conduttrice del programma “Crossover”, la musica a 360 giri!” in onda su Rai Isoradio e di "Anime della notte" su Radio1Rai. L’abbiamo incontrata in occasione della fiera annuale che si svolge a Milano Rho Fiera – L’artigiano in Fiera - nello stand di Bravo!di Maestri d’arte, format ideato da Elisabetta Armiato presidente di Fondazione culturale Pensare Oltre. Il progetto è rivolto a bambini, giovani e adulti che potranno visitare fino a domenica 8 dicembre dalle 10 alle 18,30 le botteghe d’arte allestite per l’occasione dove, maestri di liuteria, oreficeria, tessitura e pelletteria mostreranno e faranno sperimentare loro, come si realizzano quegli oggetti d’arte che tutto il mondo ci invidia. Con Alma Manera abbiamo avuto modo di parlare di varie forme d’arte e di quanto proprio l’arte a 360^ sia un ausilio e uno strumento importante per l’educazione dei bambini. “L’educazione dei bambini passa (anche) attraverso l’artigianato.

I fondamenti delle arti sono stigmate della nostra italianità”, ha affermato Alma Manera. La cantante e conduttrice radiofonica di Isoradio e di Rai Radio 1 sarà anche protagonista del Concerto di Natale trasmesso su Canale 5 IL 25 dicembre. I dettagli nell’intervista per il Giornale.