"Almeno si spera...". La frecciatina di Belen a De Martino

Bando alla sfiga (amorosa)! Tra i buoni propositi per l'anno nuovo Belen Rodriguez punta tutto sull'amore. " Questa volta voglio sia per sempre", ha detto la showgirl argentina nell'ultima intervista rilasciata al settimanale F. Con Stefano De Martino (ancora suo marito nonostante i numerosi addii) la passione è tornata forte e l'unione sembra essersi rinsaldata, ma nel 2023 è arrivato il momento, per lei, di mettere i puntini sulle "i". Uno: quando con Stefano è finita non è stata una passeggiata ("Non volevo più soffrire. Guardi che io ho sofferto tantissimo per Stefano"). Due: non l'ha mollato lei ("Sono stata io? No, non è andata proprio così"). Tre: si augura che De Martino sia cambiato ("Almeno si spera abbia capito la lezione "). Porterà bene tutta questa sincerità?!

Nel 2023 non ci libereremo dei leoni da tastiera. Eh, no. Se n'è accorta Federica Nargi che, dopo avere condiviso uno scatto in bikini dalla caldissima Dubai, ha ricevuto ogni sorta di commento sul suo fisico. Niente body-shaming (del resto, l'ex velina è bellissima) ma più che altro sfottò e punzecchiature. " Se la Nargi ha le smagliature c'è speranza per tutti!", ha scritto un'utente sotto al post Instagram e la romana ha risposto con ironia: "Smagliature e cellulite, sono umana anche io!". P oi l'affondo a chi le chiedeva: "Ma il lato B come mai non ce lo fai più vedere?". E la replica è servita: "Non è più quello di una volta! ". E fatevela una risata.