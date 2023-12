"Un amante? Se avesse 20 anni...". La confessione di Jane Fonda

Un amante? Sì, ma a certe condizioni. Intervistata da podcast “Absolutely Not”, l’attrice Jane Fonda si è lasciata andare ad alcune confessioni piuttosto intime, riguardanti la sua sfera privata. Se in un primo momento l’interprete 86enne ha spiegato di aver detto chiuso con l’amore – “anche al buio non vorrei essere nuda davanti a nessuno” – ha poi ammesso che sarebbe disposta ad avere un amante, ma solo se fosse molto, molto più giovane.

“Ed ecco un’altra cosa: mi vergogno a dirlo, ma se dovessi avere un amante dovrebbe avere 20 anni. Perché non mi piace la pelle vecchia” , ha spiegato Jane Fonda incalzata da Heather McMahan. Dichiarazioni che hanno fatto scalpore in rete: “Visto che non mi piace la pelle vecchia, non voglio imporla a nessuno. Presumo che le altre persone siano come me: semplicemente non mi piace la pelle vecchia” . Sempre nel corso del dialogo con la padrona di casa, l’interprete di “Una squillo per l'ispettore Klute” ha precisato: “Disapprovo una relazione con un uomo di 86 anni e una donna di 20 anni, quindi non la ripeterei a sessi invertiti. Posso guardare un ragazzo di 20 anni e non posso fingere di non eccitarmi se vedo un certo tipo di persona, ma no, no, no, non voglio imporre questo a nessuno”, le sue parole riportate da Fox News.

Niente amore ma sì all’amicizia. Jane Fonda ha infatti sottolineato di dedicare il suo tempo a coltivare amicizie con le donne, tutte più giovani di lei: “Sono molto più vecchia di loro e sono in una buona situazione. Se morissi domani, andrebbe bene. Non ho traumi importanti… e quelli del passato non lo sono così tanto Questo rafforza la mia comprensione di come la mia sia un’età fantastica. Se sei sana” . Fonda ha poi ironizzato dicendo che uno dei principali vantaggi nell’avere amici più giovani è che “quando morirai, ci sarà qualcuno al funerale”.