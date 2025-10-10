Ambra Angiolini: "A 48 anni non ho bisogno di qualcuno per stare in piedi"

L'eterna ragazzina di "Non è la Rai" è cresciuta. Alla soglia dei 50 anni Ambra Angiolini ha cambiato la sua visione rispetto all'amore e si è raccontata - tra vita privata e pubblica - nel corso di un'intervista rilasciata nel podcast "Fuori Onda" del Corriere della Sera. Dopo le tante delusioni d'amore vissute in passato, l'attrice ha deciso di andare oltre le cosiddette farfalle nello stomaco e di guardare ai sentimenti in un'ottica più profonda.

Le ultime dichiarazioni

Ai microfoni di "Fuori Onda" Ambra Angiolini ha confessato che a 48 anni la sua visione dell'amore è notevolmente cambiata: " Oggi non sopporto più di dire ti amo a una persona solo per quello che mi fa succedere di bello, ma vorrei dirlo per come lo vedo lavorare, perché condivide le sue cose, tanto da ammirarlo e dire "che fortuna". Poi tutto il resto si somma, almeno questo è ciò che desidero a 48 anni. ll resto non mi interessa più, non c'è qualcosa che mi fa scattare". La delusione per il fallimento del matrimonio con Francesco Renga - dal quale ha avuto due figli Leonardo e Jolanda - e la storia finita malissimo con Massimiliano Allegri hanno lasciato cicatrici profonde che oggi, però, l'attrice sembra essere riuscita a guarire.

La sua visione dell'amore

Messo un punto definitivo alla relazione con l'attuale tecnico del Milan - anche grazie al supporto della psicanalisi - Ambra sembrava aver ritrovato il sorriso e la serenità accanto al collega Andrea Bosca, ma la relazione si è interrotta mesi fa e da allora l'attrice ha scelto di proseguire questa fase della sua vita da sola. " In questo momento non ho bisogno di qualcuno per stare in piedi. Ho più voglia di incontrare una persona che, emotivamente, mi trasmette passione e che mi piace per l'idea di come sta al mondo", ha dichiarato Ambra, parlando della sua attuale situazione sentimentale.

Impegnata a teatro con il tour dello spettacolo "La Reginetta di Leenane", Angiolini negli ultimi tempi ha preferito concentrarsi sul sociale, supportando anche l'operazione della, a cui ha dedicato ampio spazio con commenti e prese di posizione sui suoi canali social.