Ambra Angiolini festeggia 47 anni. La festa a sorpresa organizzata da Renga e i figli

Festa doppia perAmbra Angiolini che oggi compie 47 anni. L'attrice ha condiviso sui suoi canali social la sorpresa ricevuta dai figli e dall'ex compagno poche ore dopo avere festeggiato il compleanno insieme agli amici più stretti in un locale. Una sorpresa ben riuscita a giudicare dai ringraziamenti che Ambra ha fatto su Instagram ai suoi due figli ma soprattutto a Francesco Renga, condividendo il video della festa organizzata in suo onore.

L'attrice è tornata da poco a teatro dopo essere stata costretta a interrompere il suo tour a causa di un problema fisico, che le ha imposto un rigoroso riposo. Superate le difficoltà, Ambra è tornata sul palco davanti al suo pubblico per proseguire gli spettacoli in programma. Ma mentre lei recitava il suo monologo in teatro i figli Jolanda e Leonardo e l'ex compagno, Francesco Renga, le hanno organizzato una festa a sorpresa per celebrare i suoi 47 anni. Pochi amici, molte decorazioni e una torta speciale per celebrare il traguardo attorniata dagli affetti più cari. Tutto ripreso in un video sulle note del brano di Renga "Un giorno bellissimo", che mostra l'arrivo di Ambra Angiolini in casa e l'effetto sorpresa. Il risultato? Il filmato, che è stato condiviso sulla sua pagina Instagram, ha ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti.

La sorpresa organizzata dalla sua famiglia ha sortito l'effetto desiderato vista la reazione di Ambra, che sui social network ha ringraziato tutti pubblicamente. "Un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli… avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari", ha scherzato l'attrice, aggiungendo tutti i ringraziamenti del caso, a cominciare dalla figlia: "Grazie a Jolanda Renga per avermi donato tutto l'amore che si può in dodici ore". Poi c'è stato spazio per l'uomo della sua vita, il figlio: "Grazie Leonardo per tutto quello che sente". Infine, dopo avere citato amici e parenti intervenuti alla festa, è arrivato anche il ringraziamento speciale all'indirizzo dell'uomo che è stato al suo fianco per molti anni, Francesco Renga. "Grazie al papo dei miei figli per l'amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre. Gli abbracci devono non finire mai e voi avete fatto di tutto per venire a darmeli di persona.