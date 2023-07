Sanremo, i figli, la rottura: la storia d'amore di Ambra Angiolini e Francesco Renga

La storia d'amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga ha incantato il pubblico tra il 2005 e il 2015. Dieci anni vissuti intensamente tra successi, crisi personali e due figli, che hanno reso la coppia una vera famiglia. Nonostante l'addio, avvenuto nel 2015, la coppia è ancora unita da profondo affetto e stima reciproca per questo rimane una delle preferite del pubblico.

Galeotto fu Sanremo

L'incontro tra l'ex volto storico di Non è la Rai e il cantautore avviene nel 2001. Ambra Angiolini conduce il programma radiofonico Ambra & gli Imbranati insieme al Trio Medusa. Francesco Renga esordisce sul palco del festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano "Raccontami" e colpisce al cuore critica e pubblico. Durante un'ospitata in radio, il cantante rimane folgorato da Ambra e la corteggia per molto tempo. Il tempo passa e la Angiolini cede alle lusinghe ma la passione e l'amore con la "a" maiuscola esplodono nel 2003.

La nascita di Jolanda

La passione è così travolgente che Ambra rimane incinta della prima figlia pochi mesi dopo l'inizio della relazione con il cantante e nel gennaio 2004 nasce Jolanda. L'arrivo della bambina è una tempesta emotiva per la Angiolini - come ammetterà lei stessa anni dopo - ma non la tiene lontana dal lavoro. L'artista conduce il remake di "Speciale per voi" di Renzo Arbore su Rai 2 e il Cornetto Freemusic Festival, oltre a presentare le prefinali di Miss Italia a San Benedetto del Tronto. Nel 2005, Francesco Renga torna a Sanremo con il brano "Angelo" dedicata proprio alla figlia e vince il Festival. La foto di Ambra, che abbraccia il compagno dopo la proclamazione, è rimasta negli annali della storia della kermesse canora.

Ambra di nuovo incinta

La storia prosegue a gonfie vele mentre entrambi sono impegnati nelle rispettive carriere e così arriva l'annuncio della seconda gravidanza. Ambra sceglie di dare la notizia in modo singolare, mostrando il pancione in diretta tv nel corso della prima puntata del suo programma "Dammi il tempo", format della seconda serata di Rai 3. Le riviste di gossip fanno a gara ad accaparrarsi le foto di Ambra Angiolini in dolce attesa e la coppia è seguita con affetto dai fan. Leonardo, il secondogenito della coppia, viene alla luce alla fine del 2006 e sigilla l'amore tra i due.

Ambra - Renga, la carriera decolla

Renga e Ambra scelgono di vivere a Brescia per crescere i loro figli lontani dal clamore e dal caos di città come Roma e Milano. La loro vita è come quella di tutti i genitori: scuola, attività sportive e impegni, tutto gravita attorno ai due bambini. Ma le loro carriere prendono comunque il volo. Ambra è richiestissima dai registi sia di fiction che di film per il cinema, mentre Renga pubblica nuovi album e gira l'Italia con tour e live. La coppia riesce a incastrare alla perfezione i propri impegni con la crescita dei figli e sui giornali non si accenna mai a una crisi, sebbene Ambra confessi di essere molto gelosa del suo compagno.

Le nozze mai celebrate

La stampa e i fan iniziano a chiedersi come mai, nonostante l'amore appaia solido e ci siano due figli, la coppia non annuncia il matrimonio. Ma sono loro stessi, durante un’intervista doppia rilasciata a Le Iene, a spiegare il perché delle mancate nozze. "Non c'è tempo", scherza il cantante, mentre Ambra replica: "Non me lo ha mai chiesto". In realtà, in più di una occasione, l'attrice ha ammesso di non avere mai sentito l'esigenza di mettersi un anello al dito per sentirsi realizzata come compagna.

La crisi nel 2012

Nel 2012 iniziano a circolare le prime voci di crisi. Secondo il settimanale Gente, Ambra e Francesco si sarebbero rivolti agli avvocati per accordarsi sull'affido dei figli e vivrebbero in due case separate. La smentita della coppia, però, arriva repentina. Attraverso i social network l'attrice commenta risentita la notizia, mentre Renga la butta sullo scherzo: "Che Gente! Ah ah ah... Ciao a tutti. Intanto lavoro, io".

La separazione nel 2015

Due anni e mezzo dopo sono le foto dei paparazzi a raccontare della crisi in corso tra Ambra Angiolini e Francesco Renga. Il settimanale Chi sorprende l'attrice a piangere in strada mentre il cantautore è al suo fianco e le parla con il volto serio. È settembre e poche settimane dopo i fotografi fanno un nuovo scoop. Questa volta è il cantante a fare un gesto, che parla di crisi e pentimento, lasciando un biglietto sul cruscotto dell'auto della compagna: " Ogni tempesta lascia qualcosa per ricominciare. Ti voglio bene ". E il segnale evidente che qualcosa si è rotto e l'annuncio dell'addio non tarda ad arrivare. A novembre 2015 la coppia annuncia la separazione.

I motivi della rottura