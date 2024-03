L'infortunio, lo show rinviato e la rissa social. Ambra Angiolini sbotta: "Fa ridere?"

Stop inatteso per Ambra Angiolini. L'attrice ha dovuto sospendere il tour teatrale a causa di un infortunio. Dopo essere stata protagonista nella serata degli Oscar 2024, durante la diretta su RaiUno condotta da Alberto Matano insieme ad altri personaggi, Ambra Angiolini ha comunicato la momentanea sospensione dei suoi spettacoli in teatro con un post Instagram, che non ha lasciato indifferenti i suoi follower.

Il post di scuse di Ambra Angiolini

Dal 18 gennaio Ambra Angiolini è in teatro con lo spettacolo "Olivia Denaro". Nelle ultime settimane l'attrice è arrivata in Toscana con la sua tournée ma si è vista costretta a cancellare la serata in programma a Colle Val d'Elsa a causa di un infortunio. Così su Instagram Ambra si è scusata con il suo pubblico: " Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera al Teatro del Popolo di Colle Val D'Elsa ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto. Grazie per la comprensione" . Nel lungo messaggio affidato al web, l'attrice ha ringraziato il suo medico e ha dato appuntamento al pubblico per la data di Andria, scherzando sulla sua condizione: "Mi faccio un tagliando e ci vediamo venerdì ad Adria. Grazie a Roberto, Walter, Matteo, Michele e Gerry che ce l’hanno messa tutta per portarmi il ghiaccio, l'arnica, gli integratori, l'ecografia, la "calza color carne", gli antidolorifici, la comprensione ".

I commenti dei fan e l'ironia sgradita

Il post Instagram di Ambra Angiolini ha scatenato i suoi follower, che le hanno augurato una pronta guarigione e hanno cercato di sostenerla virtualmente. "Brutta roba la lesione muscolare... riposati!", ha scritto una fan, alla quale Ambra ha risposto divertita: "L'ho capito pure io". Tra i tanti commenti positivi, però, non sono mancate neppure le parole pungenti di alcuni. "È successo in allenamento?", ha ironizzato un utente commentando il fatto con un emoji sorridente e riferendosi, forse, ai video condivisi da Ambra negli ultimi giorni, dove si mostrava in palestra. Ma l'attrice, decisamente poco divertita dal commento del follower, è sbottata: "No… in scena… fa ridere?". È infatti sul palco del suo spettacolo "Olivia Denaro" che Ambra Angiolini si è infortunata ed è sul palco del teatro che l'attrice vuole tornare quanto prima.