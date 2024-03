Ambra "a letto con chi mi pare", la dedica di Urtis a Corona, il flirt tra Geolier e Maria Esposito

La Santa Pasqua non frena i gossip piccanti. Per gli amanti della cronaca rosa il weekend è ricco di pettegolezzi: c'è chi si lascia (Ambra Angiolini), chi non si è mai fidanzata ma avrebbe voluto (Giacomo Urtis), chi parla di un flirt (Geolier - Esposito) e chi se la gode sullo yacht di lusso (i Beckham).

Ambra Angiolini, è finita con Andrea Bosca? L'indizione social

Ambra Angiolini potrebbe essere tornata single. Finché comunicato non smentisca. L'attrice sembra avere detto addio all'ultimo fidanzato, l'attore Andrea Bosca, con il quale faceva coppia fissa dalla scorsa estate. Conferme non ce ne sono ma gli indizi sono due e tutti provenienti dai social network. Il primo: Ambra ha smesso di seguire Andrea su Instagram. Roba da poco, potrebbe dire qualcuno, ma certi segnali - di questi tempi - valgono più delle parole. E i precedenti vip confermano che quando si banna qualcuno dai social vuol dire che è finita, davvero. Il secondo: l'attrice ha pubblicato un'enigmatica storia su Instagram dove ha scritto parole pungenti. "Sono libera e...vado a letto con chi mi pare", ha detto Ambra, taggando la figlia Jolanda (chissà perché) e facendo il gesto del silenzio, come a volere invitare i più pettegoli a tacere sulla sua vita privata. Insomma, poche chiacchiere.

Giacomo Urtis e la dedica d'amore per i 50 anni di Corona

Fabrizio Corona ha compiuto 50 anni. Per l'occasione sui social gli amici più cari gli hanno riservato parole di affetto. L'avvocato Chiesa, l'ex moglie Nina Moric e persino Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, che a Corona deve la sua trasformazione in Genny. "Buon compleanno amore mio, ho ancora impressa nella memoria la prima volta che ci siamo incontrati all'aeroporto", ha scritto su Instagram Urtis, ringraziando Corona per averlo spronato a cambiare: "Senza di te non sarei ciò che sono oggi. Nessuno potrà mai comprendere il nostro rapporto". Poi la confessione: "L'amore che ho provato per te e che ho dovuto tenere nascosto per anni mi ha fatto stare male ma mi ha portato a scegliere me, la felicità e la mia vera identità: Genny". Fabrizio avrà anche letto, ma non ha commentato. Al suo fianco c'è di nuovo la giovane modella Sara Barbieri. Un amore basta e avanza per uno come Corona.

Geolier, flirt in corso con Maria Esposito di Mare Fuori?

Cosa c'è tra Maria Esposito (meglio conosciuta come Rosa Ricci in Mare Fuori) e il rapper Geolier? Secondo Gabriele Parpiglia, c'è del tenero. Il giornalista esperto di gossip ha sganciato la bomba, parlando della presunta relazione tra il rapper napoletano e l'attrice nell'ultima puntata di Password, il programma radiofonico di Rtl 102.5. La scintilla sarebbe scoccata durante le registrazioni del videoclip "I' p' me, tu p' te", che vede protagonisti Maria Esposito e un altro volto di Mare Fuori, Artem alias Pino. Ai pettegolezzi, però, Geolier e Maria hanno risposto senza tanti giri di parole. Lui con un laconico: "Nun stat buon ca cap". Lei dando manforte al napoletano: "Confermo con te fra". Sarà una vera smentita o... gatta ci cova?

Beckham, vacanza extra lusso sullo yacht italiano

Staranno insieme anche da ventisei anni ma David e Victoria Beckham sembrano filare d'amore e d'accordo. E, giusto per consolidare il loro amore, i due hanno scelto di concedersi una romantica vacanza (con figli e nuore al seguito) nelle acque di Miami a bordo di un lussuoso yacht dotato di ogni confort: suite, piscina, spa e persino un eliporto. L'imbarcazione è uno dei gioiellini della nautica italiana. Si tratta del Riva 130' Bellissima, un mega yacht di oltre 40 metri di lunghezza fiore all'occhiello dell'azienda Riva Yacht, che è stata chiamata "Seven", in onore della figlia dei Beckham. Il prezzo della lussuosa imbarcazione? Venti milioni di dollari.

Nocciolini per i Beckham.