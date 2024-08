Amici, il ballo, le fedi e la rottura improvvisa: la storia d'amore tra Rossella Brescia e Luciano Cannito

Ascolta ora 00:00 00:00

Diciassette anni dopo il loro primo incontro Luciano Cannito e Rossella Brescia si sono detti addio. La conferma ufficiale è arrivata per bocca della danzatrice e conduttrice radiofonica, che al Corriere ha confermato l’indiscrezione circolata a inizio luglio sulla fine della loro lunga relazione.

L'incontro nella scuola di Amici

È il 2007. Luciano Cannito è uno dei professori di danza classica della scuola di Amici, programma televisivo ideato da Maria De Filippi. Rossella Brescia, che è reduce dal divorzio dal regista Roberto Cenci, è ospite della trasmissione per valutare alcune sfide tra i ballerini. L'incontro tra la danzatrice e il coreografo negli studi televisivi è fugace, ma Cannito rimane colpito dalla bellezza e dall'eleganza di Rossella e la contatta per offrirle un ruolo nello spettacolo teatrale "Carmen", che sta allestendo.

In tournée con la "Carmen"

Il sodalizio artistico è l'inizio di una conoscenza che ben presto si trasforma in amore. La lunga tournée di "Carmen" porta Rossella e Luciano a girare l'Italia per mesi e la vicinanza, la comune passione per la danza e il feeling si trasformano ben presto in sentimento. Cannito e Brescia, però, sono bravi a mantenere privata la loro storia d'amore, desiderosi di viversi la loro relazione lontano dai gossip e dai paparazzi.

La prima uscita pubblica

Le prime foto ufficiali di Rossella e Luciano escono un anno dopo il loro incontro. È giugno 2008 e il coreografo e la danzatrice partecipano insieme all'anteprima mondiale del musical "Maria di Nazareth una storia che continua" in Vaticano. Da quel momento la coppia si mostra a diversi eventi insieme, confermando la relazione. Nell'autunno dello stesso anno presenziano all'anteprima nazionale dello spettacolo "Hairspray" al teatro Sistina e poco dopo, durante le festività natalizie, vengono paparazzati per le vie di Roma più innamorati che mai.

Gli anni lontano dai riflettori

Nonostante i rispettivi impegni e i progetti lavorativi comuni, Rossella e Luciano non sono mai stati protagonisti dei gossip. La coppia è sempre rimasta nell'ombra, godendosi la relazione lontano dai pettegolezzi e dai riflettori. Nel 2012, dopo quattro anni di relazione, però, inizia a circolare una voce insistente su possibili nozze, ma la Brescia spegne ogni rumor confessando: " Il matrimonio non rientra nei nostri progetti, ma è come se lo fossimo, ci siamo regalati la fede ".

La gravidanza mai arrivata

Pur senza le nozze la relazione tra Cannito e Rossella Brescia è solida tanto che la coppia svela di desiderare un figlio. "Ci sto provando da tempo ", confessa la ballerina in una intervista a Oggi, ma l'endometriosi, di cui Rossella soffre da anni, le impedisce di diventare madre. " Fecondazione artificiale? Tenterò in tutti modi e se Dio vorrà, avrò presto un bambino" , ma il sogno di diventare madre non si realizza.

Le dichiarazioni d'amore

È il 2016. L'amore tra Luciano e Rossella non conosce crisi e i due rimangono lontani da pettegolezzi e gossip. Il loro sentimento è così forte che pubblicamente i due si scambiano messaggi importanti. "Siamo innamorati come il primo giorno. La nostra è una relazione fondata su sincerità, rispetto, armonia e complicità. Parliamo di tutto, senza segreti, e ci abbandoniamo a tante sane risate. Inoltre, ci compensiamo: mentre io sono ipersensibile e tendente all’ansia, lui è solare e positivo", confessa Rossella a Vanity Fair, mentre Cannito la festeggia nel giorno del suo compleanno con un post Instagram dolcissimo: "Buon compleanno donna meravigliosa. Un faro nella vita di tanti che ti conoscono. Io, un privilegiato".

L'annuncio della fine della relazione

Come un fulmine a ciel sereno l'11 agosto 2024 Rossella Brescia annuncia la fine della relazione. " È successo mentre stavo girando un film e non l'ho deciso io, per me è stato uno choc.

E comunque, se ce l'ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l'ha lasciata, ce la posso fare pure io", ha confessato al Corriere la danzatrice. Nessuna dichiarazione, invece, arriva da Luciano Cannito, che ha scelto di rimanere in silenzio.