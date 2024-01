Anche le chewing gum scaricano Chiara Ferragni: via le Daygum brandizzate. L'azienda nega: "Era previsto"

Dopo le indagini aperte sui pandori Balocco, sulle uova di Pasqua realizzate in collaborazione con Giochi preziosi e sulla bambola Trudy, Chiara Ferragniha visto ridursi nettamente il numero dei marchi a lei associati. Safilo e Coca Cola hanno già voltato le spalle all'influencer, e ora pare essere arrivato anche il turno della Perfetti Van Melle.

A quanto pare, la società che produce caramelle e chewing gum sta ritirando dal mercato le Daygum recanti il marchio con l'occhio, celebre simbolo del brand Ferragni. A tentare di spegnere il fuoco delle polemiche è stata la stessa azienda, la quale ha rivelato a Fanpage che la decisione non sarebbe collegata allo scandalo che sta travolgendo l'infliencer cremonese, anche se qualche lecito dubbio rimane, viste le tempistiche del ritiro. Di certo, almeno per il momento, si sa solo che l'operazione commerciale nata dalla collaborazione tra Chiara Ferragni e Perfetti Van Melle non è finita nel mirino della procura della Repubblica di Milano.

A parlare della vicenda è stata anche Selvaggia Lucarelli, la quale, pubblicando lo screen di una comunicazione interna di un supermercato Carrefour, ha dato prova del fatto che la Perfetti ha deciso di "procedere al ritiro di eventuali stock" delle Daygum brandizzate con l'occhio. La giornalista, nella sua Storia, ha ipotizzato che una decisione del genere potrebbe essere presa anche da altri colossi della distribuzione in Italia.

La notizia, ovviamente, ha avuto una certa risonanza, visto il momento storico in cui sta avvenendo il ritiro del prodotto brandizzato dalla Ferragni. A tentare di mettere una pezza, smorzando le polemiche che inevitabilmente si sono innescate, è stata la stessa azienda produttrice delle chewing gum.