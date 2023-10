Anche i cani molecolari per ritrovare il gatto di Nino Frassica a Spoleto

Ascolta ora: "Anche i cani molecolari per ritrovare il gatto di Nino Frassica a Spoleto"

" Hiro ancora non è stato trovato" . Nino Frassica aggiorna continuamente i suoi canali social nel disperato tentativo di ritrovare il suo gatto, un esemplare di razza, sparito nel nulla da ormai una settimana. Tutta la città di Spoleto, dove l'attore e la sua famiglia si trovano da settimane, cioè dall'inizio delle riprese dei nuovi episodi della fiction "Don Matteo", si è mobilitata per cercare di ritrovare il felino, del quale si stanno seguendo le tracce con i cani molecolari.

" Confido che possa tornare a casa al più presto. Intanto vorrei ringraziare tutti gli spoletini che si stanno prodigando per riportarci a casa il nostro cucciolo e tutti quelli che ci stanno supportando, dando consigli e rassicurazioni ", ha scritto su Instagram Nino Frassica, ringraziando anche le forze dell'ordine che si sono prodigate per cercare di rintracciare il suo gatto.

Il gatto scomparso e l'appello social

La caccia al felino è scattata il 27 settembre quando l'animale domestico è sparito dall'appartamento dei Frassica. Inizialmente la famiglia aveva pensato che Hiro potesse essere scappato da casa, disorientato dalla nuova abitazione, ma nelle scorse ore l'attore ha chiarito cosa è successo: " Non l'abbiamo fatto uscire, è passato dal nostro tetto nella casa di una signora pensando fosse la nostra, la signora in questione l'ha poi cacciato di casa ". Una volta sulla strada il gatto, non conoscendo l'ambiente e neppure la città, si sarebbe allontanato, scomparendo nel nulla. L'allarme è stato lanciato immediatamente. La moglie dell'attore ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine e Nino Frassica ha fatto un appello sui social network, incentivando le ricerche con una ricompensa da 5mila euro a chiunque riporti a casa Hiro sano e salvo. Così la città di Spoleto si è mobilitata.

La ricerca con i cani molecolari