"Ricompensa da 5mila euro". L'appello di Nino Frassica per il gatto scomparso

5mila euro. È la somma che Nino Frassica è pronto a pagare a chiunque gli riporterà Hiro, il suo gatto scomparso dall'abitazione di Spoleto, dove l'attore risiede da quando è tornato sul set della fiction "Don Matteo". L'appello è arrivato attraverso i suoi canali social Facebook e Instagram, dove Frassica ha pubblicato una foto del felino nel tentativo di ritrovarlo.

Cosa è successo

Nino Frassica è tornato a Spoleto per girare i nuovi episodi della fiction "Don Matteo" e si è trasferito sul posto con tutta la famiglia compreso l'amato gatto, Hiro. L'animale, però, nelle scorse ore è scomparso e in famiglia è scattato l'allarme. Nonostante le iniziali ricerche, alle quali avrebbero collaborato anche alcuni attori di "Don Matteo" ma soprattutto i vicini di casa di Frassica con l'aiuto di un drone, il gatto non è stato ritrovato. Secondo quanto riferito dal Messaggero la moglie dell'attore, Barbara Exignotis, preoccupata dal fatto che l'animale domestico fosse stato rapito, ha anche contattato le forze dell'ordine, che si sono subito attivate. Ma allo stesso tempo, Nino Frassica ha voluto chiedere personalmente aiuto ai cittadini di Spoleto, nel tentativo di ottenere informazioni utili a ritrovare il suo gatto.

L'appello social