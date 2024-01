"Gli ufo?". Andrea Bocelli e la strana domanda a Barack Obama

Gli extraterrestri esistono davvero, oppure sono solo frutto della fantasia? A chiederselo, a quanto pare, sono anche personaggi famosi come Andrea Bocelli. Ospite a Che tempo che fa, il tenore ha voluto rivelare un aneddoto davvero incredibile sul suo incontro con Barack Obama, passando poi a una riflessione sui testi sacri e sul loro contenuto.

Quella domanda a Obama

Intervistato nel salotto di Fabio Fazio, Andrea Bocelli ha svelato un retroscena veramente curioso sulla sua visita alla Casa Bianca, quando il presidente degli Stati Uniti era Barack Obama. Tutto è nato da una battuta di Fazio: "Quando ho intervistato Obama, ho dimenticato di chiedergli se esistono gli Ufo. Quando lo incontri di nuovo, per favore chiediglielo ". Bocelli a quel punto ha risposto: " Qualcuno ha fatto la spia. In una visita alla Casa Bianca, nello Studio Ovale, prima di congedarci, ho detto al presidente 'Dovrei farle una domanda, se posso: gli Ufo esistono o no?' ".

Una domanda che, considerate anche le ultime notizie a riguardo, si pongono in tanti. E, a quanto pare, Barack Obama avrebbe addirittura fornito una risposta, pur restando molto sul vago. "Lui è rimasto un po' interdetto" , ha raccontato Bocelli, "mi ha detto: 'Non abbiamo extraterrestri qui, ma ci sono fenomeni che non riusciamo a spiegare'" . Il cantante italiano è poi passato a una considerazione personale, spiegando la ragione di questa sua curiosità sugli alieni. " Fino a qualche anno fa ero molto intransigente e non ci volevo credere, non ne volevo nemmeno parlare. Mi sembrava una perdita di tempo clamorosa ", ha affermato.

Le sacre scritture

Bocelli è quindi passato a parlare delle Sacre Scritture, testi che contengono davvero molto al loro interno e che meriterebbero delle riflessioni. " Se uno comincia a pensare a quello che c'è scritto nelle Sacre Scritture... be', la visita degli extraterrestri è presente dall'inizio del Vecchio Testamento", ha spiegato. "Quando Abramo esce e incontra quei tre signori, che due erano angeli e uno era Nostro signore, che hanno parlato di Sodoma e Gomorra e hanno detto quello che hanno detto... Non saranno mica stati dei terrestri, quelli lì...".

" Magari non dirlo a papa Francesco" , ha scherzato Fazio. " Ma lui lo sa meglio di noi" , è stata la replica di Bocelli. " E poi Mosè, e tutta la questione del cespuglio che brucia e non brucia... e poi la Madonna, quando nella sua casa trova questo essere fatto di luce che le dà l'annuncio..."