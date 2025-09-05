Angelina Mango torna sul palco dopo un anno di stop: sorpresa al concerto di Olly

Angelina Mango è tornata dopo un anno di stop. La vincitrice di Sanremo 2024, dopo una pausa dalla musica durata circa un intero anno, a sorpresa è riapparsa su un palco ieri sera, giovedì 4 settembre. Angelina, infatti, è stata ospite del concerto di Olly all’Ippoodromo di Milano: i due giovani artisti hanno cantato la loro hit “Per due come noi”. Un ritorno salutato con grande ottimismo e gioi dai fan della cantante e da tutti gli amanti della musica italiana.

Mango si è esibita dunque per la primissima volta dopo il lungo stop. Ma non solo. Il singolo cantato insieme all'artista ligure lo avevano interpretato dal vivo in duetto, una sola altra volta, un anno fa, all’Arena di Verona il 3 settembre 2024. Poche settimane dopo, infatti, Angelina Mango aveva annunciato sui social di doversi fermare per motivi di salute (una rinofaringite acuta), annullando il tour autunnale e le date europee a partire da ottobre 2024 che le ha causato problemi alla voce. Da allora non era più tornata su un palco fino a ieri sera, quando, di fronte al calore del pubblico milanese, si è commossa e ha confessato: “Sono molto felice di essere qui, mi siete mancati da morire!”. La sua apparizione ha subito acceso i social. "Non ci credo, attendevo da tanto questo momento", scrive un utente. Qualcuno però nota un cambiamento: "Sì ma non canta più come una volta, mi fa troppa tenerezza".

Nell’ottobre 2023, infatti, Angelina aveva sospeso il tour a causa di una rinofaringite: "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto", aveva scritto allora sui social.

Da quel momento, solo rarissime apparizioni online e nessun live. A fine gennaio, con un post su Instagram, aveva raccontato il suo bisogno di rallentare: "In questo periodo in cui esisto un po’ di meno pubblicamente, mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà".