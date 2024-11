Angelo Pintus in ospedale, il post prima dell'intervento: "Se non mi risveglio..."

Ascolta ora 00:00 00:00

In attesa di rivederlo in tv alla guida di LOL5 al fianco di Alessandro Siani, Angelo Pintus si è preso una pausa dalla scena pubblica per pensare alla sua salute. Terminati gli spettacoli in giro per l'Italia e le riprese del suo primo film, lo showman si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico per risolvere un problema alla spalla, che si portava dietro da tempo. Ma nemmeno in ospedale, dove è stato ricoverato per alcuni giorni, il comico ha rinunciato a dare libero sfogo alla sua vena artistica e anche prima dell'operazione ha voluto scherzare sui suoi timori legati all'anestesia girando due divertenti video, che sono diventati virali in poche ore.

Pintus, il video in ospedale

Angelo Pintus ha informato i suoi follower del ricovero in ospedale attraverso la sua pagina Instagram, pubblicando due brevi filmati nei quali si è mostrato con il camice operatorio poco prima di sottoporsi all'intervento e subito dopo. Nel primo ha ironizzato sulla paura di non risvegliarsi dall'anestesia e ha colto l'occasione di promuovere il suo film in uscita a fine anno: " Siccome non so come andrà, devo fare l'anestesia...oh metti che...può succedere di tutto. Muoio, non mi risveglio dall'anestesia, va beh il 31 dicembre esce il film, andateci lo stesso. Anzi potrebbe essere tipo: 'Caz.. andiamolo a vedere, come si chiama quello che è morto? Però non mi ricordo il titolo, è già l'anestesia ".

La gag con la moglie Michela

Nel secondo video, invece, Angelo Pintus ha messo in scena una gag con la moglie Michela. " Amore stai sereno, il chirurgo è stato proprio tranquillo, è un'operazione di routine" , lo rassicura la donna, mentre il comico replica: " Beh lui è dall'altra parte, grazie al...! No, ma l'ansia non è per l'operazione alla spalla è per l'anestesia". Un'ora dopo l'intervento, Pintus ha cambiato opinione: "Mamma mia che caz.. di dolore! No, no ma anche l'anestesia, sai che sono rinco totale, grazie amore mio". "Ma vaaa, te l'ho detto che andava tutto bene" , scherza un amico di Pintus travestito dalla moglie.

Grazie a tutti per i messaggi, l'anestesia sta passando, ci sentiamo presto

Dopo avere condiviso i due ironici- che sono andati virali in pochissimo tempo - Angelo Pintus è tornato serio e ha ringraziato i suoi fan per la vicinanza e il supporto. "", ha concluso lo showman, che nel frattempo ha già lasciato l'ospedale.