LOL 5, svelato il cast ufficiale. Fedez e Matano fuori, chi sono i nuovi conduttori

La data di uscita di "Lol 5 - Chi ride è fuori" non è ancora stata annunciata ma intanto le prime novità sulla prossima stagione sono state rivelate da Prime Video. Gli appassionati dello show comico ideato da Amazon dovranno aspettare il 2025 per assistere alle nuove puntate del programma, ma nell'attesa la popolare piattaforma di streaming ha presentato al pubblico i dieci concorrenti e i due nuovi conduttori.

Le voci circolate a luglio su un cambio della guardia alla conduzione di Lol hanno trovato conferma con l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Angelo Pintus e Alessandro Siani alla guida dello show. Saranno loro a fare da "arbitri" nella control room e a fare rispettare il regolamento. Fuori Fedez e Frank Matano, che insieme avevano condotto le ultime due edizioni. Nelle prime immagini affidate ai social network Pintus e Siani si sono mostrati già molto affiatati e la coppia è stata accolta con entusiasmo dal pubblico.

Il cast completo di Lol 5

Il cast della nuova stagione di Lol è ricco e variegato e proviene, come già accaduto nelle passate edizioni, dal mondo della tv e del cinema ma anche dal mondo del web. A sfidarsi a colpi di battute, imitazioni, gag e risate saranno dieci concorrenti: Federico Basso (volto noto di Zelig), Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi (tiktoker e creator), Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani (del duo comico PanPers) e Marta Zoboli (già protagonista a Zelig). L'obiettivo sarà rimanere l'unico concorrente in gara e aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro, che verrà devoluto interamente in beneficenza a un'associazione scelta dal vincitore.

L'undicesimo concorrente

Anche quest'anno a Lol arriverà un concorrente non famoso, l'undicesimo in gara. Ad aggiudicarsi l'ultimo posto nella quinta stagione del reality comico di Prime Video sarà il vincitore di LOL Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro, condotto dal Mago Forest e con una giuria d'eccezione composta da Katia Follesa, Elio e Lillo Petrolo.

L'anno scorso fu Loris Fabiani, in arte Lunanzio, attore e comico di Melzo a trionfare nel talent accedendo a Lol 4. Per quanto riguarda le tempistiche anche la data di uscita deldi Lol non è stata resa nota, ma andrà in onda prima della nuova stagione di Lol 5.