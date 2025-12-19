Anita Mazzotta, chi è la vincitrice del Grande Fratello: l'assenza del padre, la morte della madre, la storia con Jonas

Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025. Per i bookmakers la sua vittoria era data quasi per certa, ma alla fine è stato il pubblico ad avere l'ultima parola nella finale del programma. La 26enne originaria di Treviso ma residente a Milano - dove lavora come piercer e tatuatrice nel negozio di famiglia - ha trionfato sugli altri concorrenti e si è aggiudicata il montepremi finale di 110 mila euro. A farla entrare nel cuore del pubblico non è stato solo il suo percorso all'interno della Casa e la sua storia con Jonas, ma anche le sue vicende personali fatte di dolore, lutti ma anche rivincite.

L'assenza del padre

A causa della separazione dei suoi genitori Anita Mazzotta è cresciuta con i nonni e un fratello a Castelfranco Veneto. La madre Raffaella faceva due lavori per mantenere la grande famiglia e quando il nonno materno è morto, Anita si è trovata a doversi fare carico della gestione familiare, mentre la madre lavorava. A pesare sulla sua infanzia è stata soprattutto l'assenza del padre, sparito quando lei era piccolissima. Nella Casa, parlando con i suoi compagni di avventura, Anita ha raccontato di averlo cercato quando aveva 5 anni, ma di non avere mai avuto alcuna risposta da lui. L'uomo si sarebbe fatto vivo con Anita solo al compimento dei 10 anni, salvo poi scomparire nuovamente. Per questo durante la finale Anita si è rifiutata di leggere la lettera che il papà le ha voluto recapitare nella Casa. " Mio padre non c'è stato per 26 anni. Si è fatto vivo solo quando ha saputo quello che è successo (la morte della mamma, ndr.) e mi ha detto che è orgoglioso di me. Io oggi sono orgogliosa di me per come sono cresciuta senza di lui. Io un papà ce l'ho, è Vincent. Non è biologico, ma mi ha cresciuta ", ha detto in diretta, parlando del compagno di sua madre, l'unica figura familiare che le è rimasta oggi oltre al fratello.

La morte della mamma Raffaella

Durante la sua esperienza nella casa Anita Mazzotta è stata colpita da un gravissimo lutto: la morte della madre Raffaella. Da tempo la donna combatteva una estenuante battaglia contro il cancro, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente dopo l'ingresso della figlia al Grande Fratello, costringendo Anita ad abbandonare la Casa momentaneamente. La 26enne è rimasta accanto alla mamma nei suoi ultimi giorni di vita, prima di rientrare nel reality e sui social - prima di tornare nel programma - la salutò per l'ultima volta con un toccante messaggio di addio: " Ho sempre saputo trovare le parole giuste, ma ora non ne trovo nemmeno una. Non so cosa sia giusto o sbagliato, eri tu ad aiutarmi…ma una promessa è una promessa. Sei stata la mamma migliore che potessi desiderare. Una Donna — con la D maiuscola — e chi ha avuto il privilegio di conoscerti lo sa bene. Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ti devo tutto. E tutto ciò che farò, sarà per te. Sempre con me. Sempre con te. Ciao má".

La storia con Jonas Pepe

Nella Casa Anita Mazzotta ha vissuto anche momenti di spensieratezza e si è avvicinata a Jonas Pepe, con il quale ha iniziato una relazione.

La coppia è subito entrata nelle "grazie" dei telespettatori, che hanno coniato per loro la ship "Jonita". Nella casa del Grande Fratello Jonas e Anita hanno vissuto momenti di alti e bassi ma i fan della coppia sono convinti che fuori dalla casa i due potranno conoscersi meglio e vivere la loro storia alla luce del sole.