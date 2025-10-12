Grande Fratello, primo addio a sorpresa: perché Anita Mazzotta ha lasciato la Casa

Colpo di scena nella casa più spiata d'Italia: Anita Mazzotta ha abbandonato il Grande Fratello. La decisione improvvisa ha colto di sorpresa coinquilini e pubblico, aprendo nuovi interrogativi sul futuro della concorrente e sugli equilibri già fragili del gruppo. La notizia del ritiro della 26enne trevigiana, una delle "preferite" dei telespettatori, è arrivata dai canali ufficiali del reality di Canale 5.

Chi è Anita Mazzotta

Ventisei anni, originaria di Treviso, Anita lavora come piercer professionista presso il BloodLine Tattoo di Castelfranco Veneto e il mondo dei tatuaggi è la sua dimensione. Molto attiva sui social network, dove è seguita anche da molti personaggi famosi - e persino dalla madre di Fedez - Mazzotta è stata la prima concorrente della nuova edizione a varcare la porta rossa del Grande Fratello e sin da subito ha conquistato la stima del pubblico. Dopo appena due settimane di permanenza nella Casa, però, Anita è stata costretta ad abbandonare il gioco.

Perché Anita ha lasciato il GF

La comunicazione del ritiro è arrivata dai canali social del programma nel pomeriggio di sabato. " Anita Mazzotta ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi familiari ", si legge nella nota ufficiale diffusa dalla produzione del reality. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito a riguardo dell'abbandono della concorrente. Non è chiaro, dunque, se si tratta di un'uscita momentanea o se Anita lascerà definitivamente il gioco, ma a proposito dei motivi familiari sempre sul web si è parlato di gravi problemi di salute della madre.

I problemi di salute della madre

Subito dopo il suo ingresso nella Casa di Cinecittà Anita aveva parlato del rapporto speciale che ha con la mamma, che di recente ha scoperto di avere una malattia che ha stravolto le loro vite . "Sono qui per mia madre, sono qui per sua volontà. Cerco di coinvolgerla in tutto ", aveva raccontato ad alcuni coinquilini, parlando della sua storia personale.

Proprio a causa di un peggioramento repentino delle condizioni della donna Anita avrebbe deciso di abbandonare la Casa. Nel corso della puntata di lunedìpotrebbe dare nuovi aggiornamenti.