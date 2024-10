La madre di Matthew Perry svela le ultime settimane dell'attore di Friends

Ascolta ora 00:00 00:00

È già passato un anno da quando il corpo senza vita di Matthew Perry è stato trovato nel suo appartamento di Los Angeles. L'attore, diventato famoso grazie all'interpretazione di Chandler nella sit-com di successo Friends, è morto a 54 anni a causa di alcuni effetti della ketamina che gli sarebbe stata prescritta in modo illegale da persone a lui vicine. Da sempre dipendente da droghe e alcol - come lui stesso ha raccontato nel libro Friends, amanti e la Cosa Terribile - Matthew Perry era molto amato dai fan, che a distanza di un anno dalla scomparsa non hanno smesso di piangere la perdita di un attore dal grande talento ma dall'animo fragile.

Proprio in occasione dell'anniversario della scomparsa, Suzanne Morrison, madre di Perry, ha avuto modo di parlare delle ultime settimane del figlio. L'occasione è stata l'intervista rilasciata per Today, in cui la donna ha ricordato con estrema tenerezza i momenti che ha potuto passare col figlio poco prima della morte. " Stava attraversando un periodo abbastanza interessante " ha raccontato la donna. Poi ha spiegato: "Poco prima di morire mi stava mostrando una delle sue nuove case. È venuto da me e mi ha detto: 'Ti voglio così tanto bene e sono felice di essere con te ora e sono...'"

La voce di Suzanne Morrison trema nel ricordare quel momento col figlio, il modo in cui Matthew Perry sembrava quasi inciampare nelle parole. E proprio in questo atteggiamento la madre dell'attore di Friends avrebbe visto "una premonizione o qualcosa del genere. Non ci ho pensato all'epoca, ma ho pensato: 'Quanto tempo è passato da quando abbiamo avuto una conversazione di questo tipo? Anni!'"

I genitori di Matthew Perry divorziarono quando l'attore era molto giovane e come racconta lui stesso nel suo libro, molto del suo sarcasmo e della sua comicità venivano dalla necessità di affrontare una separazione che lo aveva lasciato traumatizzato e con il bisogno di attirare l'attenzione, di cercare una qualsiasi forma d'affetto. Anche per questo i rapporti tra Perry e la madre non sono stati mai particolarmente idilliaci e, forse, proprio per questo Suzanne Morrison ha avuto l'occasione di apprezzare ancora di più il tempo passato con il figlio, poche settimane prima di morire. La donna ha continuato a spiegare che: "c'era qualcosa di inevitabile in quello che gli stava per accadere e lui lo sentiva fortemente. Però quello che ha detto è stato: 'Non sono più spaventato' e questo mi ha fatto preoccupare."

Nel corso dell'intervista, che andrà in onda in modo integrale proprio nella giornata di oggi, la madre di Matthew Perry è stata poi raggiunta anche da Keith Morrison, patrigno dell'attore, che ha avuto modo di sottolineare ancora

una volta quanto la morte di Matthew Perry, per quanto estremamente tragica, è stata una cosa potente per aiutare anche gli altri a prendere consapevolezza dei rischi della ketamina e a cercare la strada per la sobrietà.